1 kwietnia wejdzie w życie uchwała Rady Miejskiej w Nisku podnosząca opłatę za śmiecie. Radni zadecydowali też o zmianie zasad odbioru odpadów. Choć te zmiany wejdą dopiero w przyszłym roku, już dziś budzą zastrzeżenia, gdyż wymierzone są tylko w mieszkańców domów jednorodzinnych.

Cena za odbiór śmieci wzrośnie

Już nie 24 zł i 60 groszy od mieszkańca, ale 25 złotych – tyle od kwietnia będą płacić mieszkańcy gminy i miasta Nisko za odbiór segregowanych odpadów komunalnych. Bez zmian – 50 zł od mieszkańca – pozostanie stawka za odbiór śmieci niesegregowanych.

Z kolei od przyszłego roku zmieni się częstotliwość odbioru odpadów. Dodajmy już na wstępie, że wszystkie zyskały aprobatę większości radnych i wejdą w życie.

Z domków jednorodzinnych będą rzadziej odbierać odpady

– Do tej pory w budynkach jednorodzinnych odbiór odpadów zmieszanych odbywał się co dwa tygodnie, ale doszliśmy do wniosku, że w okresie od 1 listopada do końca marca możliwy jest odbiór raz na trzy tygodnie. Następna zmiana to taka, że dla gospodarstw jednorodzinnych i dla firm odbiór popiołu odbywał się dwa razy w miesiącu, proponujemy jeden raz w miesiącu, z zaznaczeniem, że każde jego ilości są do przyjęcia na PSZOK-u

– wyjaśniał podczas sesji Rady Miejskiej w Nisku Władysław Pracoń, kierownik Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy i Miasta w Nisku. .

Trzecia zmiana dotyczy odbioru odpadów wielkogabarytowych. Do tej pory były one odbierane z domów jednorodzinnych trzy razy w roku. Po zmianie będzie to dwa razy do roku.

