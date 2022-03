Gmina Stalowa Wola ogłosiła przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej robót poprawiających dostępność Publicznej Szkoły Podstawowej numer 4 oraz 7. Głównym celem przedsięwzięcia jest dostosowanie budynków „siódemki” i „czwórki” do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowane prace są częścią składową większego projektu, na realizację, którego miasto otrzymało dotację zewnętrzną.

– To jest pilotaż, który w tej chwili w dwóch szkołach będzie prowadzony. Bez wątpienia na przykładzie tych dwóch szkół chcemy wypracować dobre praktyki, dobre rozwiązania, które będziemy chcieli wdrażać w innych szkołach, szukając środków finansowych na pokrycie tych zadań – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny na jednej z sesji Rady Miejskiej. Podkreślił również, że oprócz kwestii związanych z likwidacją barier architektonicznych bardzo ważne są również inne aspekty tego projektu.

– Pamiętajmy, że szkoła to nie tylko mury, siłą każdej szkoły jest potencjał nauczycieli i wychowawców – mówił włodarz miasta.

Jakie zmiany w PSP nr 4?

Zasadniczy zakres opracowania dla PSP nr 4 obejmuje zaprojektowanie chodnika łączącego parking, budynek szkoły, boiska i place zabaw na jednym poziomie tak aby zapewniona została dostępność dla osób z niepełnosprawnościami, barierek przy pochylni od strony parkingu, pochylni z barierkami na placu apelowym od strony chodnika, miejsca postojowego dla osób z niepełnosprawnościami.

Projekt zakłada również m.in. wymianę drzwi, klamek, zmianę położenia włączników światła oraz gniazdek, zmianę koloru ścian i konstrukcji podłóg.

Co się zmieni w PSP nr 7?

W ramach projektu dla PSP nr 7 przewidziano m.in. oświetlenie chodników prowadzących do wejścia głównego, remont pochylni przy głównym wejściu do budynku, przebudowę balustrady przy głównym wejściu do budynku (przy schodach oraz przy pochylni). W projekcie ma się pojawić także zewnętrzna winda mogąca obsłużyć wszystkie piętra z możliwością korzystania przez osoby z niepełnosprawnościami bez pomocy osób trzecich.

W planach jest także remont istniejących schodów zewnętrznych, wykonanie instalacji antypoślizgowych (metalowo – gumowych) nakładek na schody zewnętrzne. A także wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, zmiana położenia włączników światła oraz gniazdek, zmiana kolorów ścian, nowa konstrukcja podłogi.

W obu przypadkach niezbędne będzie także wykonanie odpowiedniego oznakowania i usunięcie istniejących barier architektonicznych.

W ramach projektu Dostępna Szkoła

Zamówienie jest realizowane w ramach przedsięwzięcia pn.: „Stworzenie przyjaznej przestrzeni edukacyjnej i dostosowanie budynków PSP nr 7 i PSP nr 4 do potrzeb osób niepełnosprawnych” w ramach projektu grantowego pn.: „Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”, Oś Priorytetowa IV. Innowacje Społeczne i współpraca ponadnarodowa Działanie 4.1. Innowacje społeczne, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej niezbędnej z punktu widzenia uzyskania koniecznych decyzji i pozwoleń na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizacje robót budowlanych i rzeczową realizację tych robót.

Dokumentacja musi być przygotowana tak aby możliwe było uzyskanie odrębnych decyzji i pozwoleń dla każdej placówki, z osobna.