Bez wątpienia kupno mieszkania to inwestycja na lata, a koszt przedsięwzięcia nie należy do najniższych. Przed kupnem należy wziąć pod uwagę kilka czynników. Mają one wpływ zarówno na Twój komfort jak i innych domowników, bądź osób, którym wynajmiesz dane lokum. Choć rynek nieruchomości zasypuje nas każdego dnia setkami ofert to wybór nadal nie należy do najłatwiejszych. Ciężko znaleźć zarówno mieszkanie jak i okolicę spełniającą wszystkie nasze potrzeby. W poniższym artykule znajdziesz niezbędne informacje wskazujące na co dokładnie musisz zwrócić uwagę przed podpisaniem umowy o kupno mieszkania.

Dogodna lokalizacja to podstawa przy wyborze mieszkania marzeń

Pierwszym najważniejszym kryterium dla wszystkich osób jest przede wszystkim lokalizacja. Najczęściej pod uwagę bierze się odległość do miejsca pracy oraz bliskość strategicznych miejsc takich jak sklepy, czy dla rodzin z dziećmi przedszkola szkoły i place zabaw. W dzisiejszych czasach coraz więcej osób docenia również bliskość natury. Czy jest coś lepszego niż park pod samym domem? Trzeba się jednak liczyć z tym, że większość mieszkań w cichej okolicy jest znacznie oddalona od centrum miasta. Dlatego tutaj warto również ocenić transport publiczny. Nie każdy posiada auto, z tego względu właśnie dla takich osób ważna będzie dostępność najważniejszych linii komunikacyjnych, którymi szybko dostaną się do pracy lub centrum. Musisz wiedzieć, że im lepsze usytuowanie mieszkania, tym również ceny za metr kwadratowy mogą być wyższe. Lokalizacja ma również kluczowe znaczenie, jeśli w przyszłości będziemy chcieli wynająć mieszkanie. Zazwyczaj wśród wynajmujących największą grupę stanowią studenci, a dla nich bliskość centrum gra pierwsze skrzypce.

Ergonomia mieszkania ma znaczenie. Przy wyborze postaw na funkcjonalność

Kiedy już wybierzesz lokalizację kolejnym krokiem jest ocena funkcjonalności mieszkania. Tutaj każdy może mieć swoje preferencje. Inaczej na mieszkanie będzie patrzyła para z dzieckiem, a inaczej singiel lub związek bezdzietny. Niezależnie od tego czy planujesz pomieszkać w danym lokum rok lub dwa i potem wynająć, czy jednak jest to zakup na całe życie warto tą decyzję dokładnie przemyśleć. Zdecydowanie bardziej opłaca się kupić mieszkanie co najmniej z dwoma pokojami. Podczas budowy deweloperzy spełniają określone zasady, jednak przed wyborem należy sprawdzić, czy mieszkanie zaprojektowane jest w sposób ergonomiczny.