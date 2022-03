Punkty recepcyjne w Stalowej Woli działają na zasadzie grupowej i dedykowane są tylko dzieciom z ukraińskich domów dziecka, rodzin zastępczych oraz ich opiekunów. Nie należy indywidualnie dokonywać zgłoszeń do konkretnego punktu. Wolontariusze prosto „z ulicy” nie są brani pod uwagę. Jeżeli chodzi o przekazywane dary to liczy się przede wszystkim jakość a nie ilość. To apel prezydenta miasta Stalowej Woli Lucjusza Nadbereżnego, do osób, które aktywnie włączają się w pomoc uchodźcom z Ukrainy.

Od 4 marca w Stalowej Woli działa punkt recepcyjny, do którego docierają wszystkie grupy z dziećmi ewakuowane z Ukrainy. W naszym mieście mają zagwarantowane miejsce do odpoczynku, kąpieli, zabaw. Otoczone są opieką medyczną i psychologiczną. Po pobycie u nas, który trwa niekiedy kilkanaście godzin, dzieci ruszają do miejsc pobytu na terenie Polski.

Co ważne punkty w Stalowej Woli nie działają na zasadzie indywidualnej. Dlatego prezydent Stalowej Woli apeluje o to, by samodzielnie nie zgłaszać grup, ani rodzin z Ukrainy.

– Działamy w sposób zorganizowany i na zlecenie. W momencie kiedy pojawia się grupa, która jest dedykowana do Stalowej Woli jest ona dysponowana do nas za pośrednictwem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. To sprawia, że cały proces jest bezpieczny i skoordynowany. Dlatego apeluję i proszę aby nie zgłaszać i nie kierować do nas indywidualnych grup, rodzin, dlatego, że naszym celem jest przygotowanie i jak najlepsze zabezpieczenie zorganizowanych grup z domów dziecka, dużych rodzin zastępczych, które uciekają z Ukrainy do Polski – mówi prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Sytuację dzieci z Ukrainy koordynują dwa sztaby. Pierwszy sztab nosi nazwę „Ewakuacja dzieci”. Został mu dedykowany numer: 532 402 575 oraz adres mail: ewakuacjadzieci@mrips.gov.pl. Drugi nosi nazwę ”Miejsce dla dzieci”: numer telefonu: 666 383 956 i adres mail: miejscedladzieci@mrips.gov.pl. Tutaj mogą się zgłaszać osoby chcące przywieść do Polski dzieci oraz osoby, czy organizacje mogące zapewnić im miejsce.

Pomoc uchodźcom. Wolontariat

W dalszym ciągu na terenie Stalowej Woli poszukiwani są tłumacze języka: rosyjskiego, ukraińskiego, angielskiego. Mogą się oni zgłaszać poprzez specjalny adres mailowy: wolontariat@stalowawola.pl.

Pozostałe osoby, które chcą zając się pieką nad dziećmi, pracą fizyczną, wydawaniem posiłków również mogą się zgłaszać na adres mailowy wolontariat@stalowawola.pl. Szczegóły TUTAJ.

Osoby, które wyrażą chęć pomocy powinny czekać na odpowiedź ze strony Urzędu Miasta czy MOPS-u. Zostanie im przedstawiony grafik zawierający konkretny dzień i godziny, kiedy mogą mogą stawić się do pomocy. Nie należy samemu kierować się do poszczególnych punktów! Ponadto, opiekę nad dziećmi mogą sprawować tylko osoby pełnoletnie. Nieletni mogą udzielać się w punktach zbiorek darów.

Dodatkowo na Facebooku powstała strona: Klub Wolontariusza Stalowa Wola, za pośrednictwem której przekazywane są aktualne informacje na temat zapotrzebowania wolontariuszy.

Zbiórki darów

Prezydent Nadbereżny zaapelował również o uporządkowanie przekazywania darów dla uchodźców. Ze względu na to, że kierowane są do nas głównie dzieci, to przyjmowane są: ubrania dla najmłodszych, bielizna, kosmetyki, zabawki. Potrzebne są również ubrania i środki higieniczne dla kobiet oraz kosmetyki i rzeczy niezbędne dla osób z niepełnosprawnościami.

Co najważniejsze liczy się jakość a nie ilość!

Rzeczy należy przynosić tylko do punktów zbiórek darów. Główny taki punkt na terenie Stalowej Woli znajduje się w Mostostalu! Nie należy dostarczać darów bezpośrednio do miejsc, w których przebywają dzieci.

Szczegóły na temat zbiórek w artykule poniżej.

