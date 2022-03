Miejski Zakład Budynków w Stalowej Woli w lutym br. ogłosił przetarg na zadanie pn. „Wykonanie wielobranżowego projektu budowlanego budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i usługami wraz z infrastrukturą towarzyszącą na projektowanym osiedlu Leśna w Stalowej Woli”. Oferty w postępowaniu można składać do 1 kwietnia.

Ogłoszony przetarg dotyczy wykonania projektu sześciu budynków sześciokondygnacyjnych z balkonami, tarasami na parterze oraz z garażami podziemnymi i usługami w parterach. Projekt powinien przewidywać stan pod klucz części wspólnych, a w odniesieniu do lokali mieszkaniowych – stan deweloperski .

Dokumentacja projektowa i kosztorysowa winna być sporządzona w sposób umożliwiający podział zadania na dwa etapy. Całość inwestycji ma być w możliwie dużym stopniu wzorowana na koncepcji architektoniczno-urbanistycznej.

Bloki i ich otoczenie

Przygotowana dokumentacja oprócz budynków mieszkalnych ma uwzględniać także drogi wewnętrzne wraz z miejscami postojowymi z możliwością kompleksowej obsługi w przypadku rozbicia zadania inwestycyjnego na dwa etapy realizacji, piesze i rowerowe ciągi komunikacyjne, miejsca gromadzenia odpadów, miejsca rekreacji, w tym plac zabaw (kombinacja urządzeń zabawowych powinna pozwalać na korzystanie z placu zabaw przez osoby w wieku od 1 do 15 lat, na placu zabaw winno znaleźć się przynajmniej jedno urządzenie pozwalające na korzystanie z niego przez osoby z niepełnosprawnościami, w projekcie mają być przewidziane również urządzenia do uprawiania sportu tj. elementy siłowni plenerowych, urządzenia do street workout).

Projekt swoim zakresem ma obejmować także obiekty małej architektury tj. ławki, stojaki na rowery, kosze na śmieci, tablice ogłoszeń czy trzepaki, zieleń urządzoną, oświetlenie terenu, panele fotowoltaiczne montowane na dachach poszczególnych budynków wielorodzinnych wraz z instalacją np. magazynem energii umożliwiającym racjonalne wykorzystanie zgromadzonej energii, pompy ciepła dla ciepłej wody użytkowej oraz wspomagania centralnego ogrzewania. A także monitoring wizyjny, wszelkie niezbędne przyłącza do sieci i infrastrukturę techniczną, stacje ładowania samochodów elektrycznych.

Aktualne informacje dotyczące zadania będą publikowane na stronie www.osiedlelesna.com.pl