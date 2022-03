Spółdzielczy Dom Kultury w Stalowej Woli postanowił dołożyć cegiełkę na pomoc uchodźcom z Ukrainy. Jeden z lokalnych artystów, Stanisław Świeca, przekazał swoją pracę zatytułowaną „Gracje”. Gipsoryt (technika graficzna druku wypukłego) można zobaczyć na ścianie galerii w SDK.

Kto chciałby zakupić pracę może zgłaszać się do sekretariatu SDK do 9 marca, do godziny 15 . Osoba, która zaoferuje najwyższą kwotę wejdzie w posiadanie pracy. Pieniądze z zakupu zostaną przekazane na pomoc Ukrainie.