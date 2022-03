– wyjaśnia płk Marek Pietrzak, rzecznik prasowy WOT.

Najlepszym sposobem znalezienia odpowiedzi na wszelkie pytania związane ze służbą w WOT jest kontakt z jednym z kilkuset rekruterów. Rekruterzy to żołnierze WOT – ochotnicy, którzy pełnią służbę od co najmniej roku i są gotowi odpowiedzieć na każde pytanie dotyczące procesu rekrutacji, służby, korzyści i obowiązków, szkolenia, itp. Aby skontaktować się z rekruterem wystarczy wejść na stronę www.rekruterzy.terytorialsi.wp.mil.pl i wpisać nazwę powiatu.

Kolejnym sposobem poznania WOT „u źródła” jest rekrutacyjna infolinia. Pod numerem 800-696-077 przez siedem dni w tygodniu w godzinach od 7.30 do 19.30 dyżurują żołnierze WOT, którzy również są w gotowości do rozwiania wszelkich wątpliwości i odpowiedzenia na wszelkie pytania dotyczące służby w WOT.

Wszystkich tych, którzy są już zdecydowani na złożenie wniosku o służbę w WOT zachęcamy do aplikowania przez portal www.zostanzolnierzem.pl. Portal obok systemu ePUAP umożliwia zdalną aplikację do służby w WOT. Po rejestracji ochotnik maksymalnie w ciągu 14 dni otrzyma informację, kiedy i w którym Wojskowym Centrum Rekrutacji ma się stawić, aby dopełnić formalności i przejść wymagane badania.

To najbardziej tradycyjna forma rekrutacji do WOT. W WKU można zasięgnąć informacji o służbie, terminach szkoleń oraz złożyć formalny wniosek o służbę w WOT.

– Wojska Obrony Terytorialnej są piątym rodzajem sił zbrojnych. Żołnierze WOT mają te same prawa i obowiązki co żołnierze innych rodzajów sił zbrojnych. W WOT można pełnić służbę zawodową (dotyczy ok. 15% żołnierzy) oraz ochotniczą – tzw. terytorialną służbę wojskową, ta forma służby zapewnia możliwość pogodzenia dotychczasowej aktywności zawodowej, szkolnej czy akademickiej z pełnieniem służby wojskowej. Szkolenie ochotników w WOT odbywa się w formie rotacyjnej w wymiarze minimum dwóch dni w miesiącu w weekendy. Średnia wieku żołnierzy WOT to 32 lata. Co piąty żołnierz WOT jest kobietą