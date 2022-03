Dobiegają końca prace przy budowie aranżacji wystawy stałej Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego. Prace budowalne związane z realizacją tej inwestycji zostały zakończone. Zasadnicza część zagospodarowania terenu również jest już gotowa. Konkretny termin otwarcia muzeum dla zwiedzających nie został jeszcze ustalony.

– Budowa aranżacji wystawy stałej Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego jest w fazie końcowej. Gotowa jest już zabudowa scenograficzna, zabytki umieszczono w gablotach, multimedia zostały zainstalowane i są w trakcie testowania. Trwają odbiory prac związanych z budową wystawy. W związku z tym, że prace te stale monitorowali pracownicy Muzeum, nie przewidujemy żadnych trudności. Możliwe są drobne, „kosmetyczne” zmiany, ale to jest naturalne przy tak rozbudowanym projekcie. Niebawem zakończymy inwestycję i będziemy mogli przystąpić do rozliczeń końcowych z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Przeprowadziliśmy nabór na stanowiska edukatorów do Muzeum COP. Nowi pracownicy niebawem zaczną się szkolić, zapoznawać z ekspozycją i towarzyszącą jej infrastrukturą, aby zaraz po otwarciu zapewnić zwiedzającym profesjonalną obsługę i zajęcia edukacyjne na wysokim poziomie. Zdaję sobie sprawę, że wiele osób chciałoby już zobaczyć ekspozycję, jednakże nie chcemy zdradzać zbyt wielu szczegółów, by nie psuć niespodzianki i efektu „wow” – mówi Aneta Garanty, dyrektor Muzeum Regionalnego w Stalowej Woli.

Wystawa stała składać się będzie z trzech części: część I: wystawa główna pn. „Centralny Okręg Przemysłowy. Narodziny innowacyjnego przemysłu w Polsce”, część II: wystawa dla dzieci „Miasto”, cześć III: pokój zagadek pn. „Zgaszona gwiazda COP-u – okupacja”.

Muzeum COP mieści się przy ulicy Hutniczej w Stalowej Woli

– Prace przy budowie Muzeum COP idą zgodnie z przyjętym harmonogramem. Pomimo pewnych trudności związanych ze stanem pandemii i przerwanymi czasowo łańcuchami dostaw, prace zakończą się w wyznaczonym przez Ministerstwo terminie. Na chwilę obecną nie widzimy zagrożeń w jego dotrzymaniu. Jednakże proszę też pamiętać, że termin zakończenia prac i termin otwarcia muzeum to dwie różne kwestie – mówi Aneta Garanty.

Muzeum Centralnego Okręgu Przemysłowego powstaje w budynku warsztatów szkolnych przy ulicy Hutniczej w Stalowej Woli. Zakończone prace budowalne swoim zakresem obejmowały roboty konstrukcyjne i architektoniczne, wykonanie niezbędnych przyłączy i instalacji wewnętrznych. Ponadto w ramach zadania przeprowadzono także remont elewacji, pokrycia dachowego, wymianę zewnętrznej i wewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej, odtworzenie istniejących świetlików, budowę nowych węzłów sanitarnych wraz z sanitariatami przystosowanymi do potrzeb osób niepełnosprawnych czy budowę nowej klatki schodowej.

Zasadnicza część zagospodarowania terenu wokół muzeum jest już gotowa

– Zasadnicza część zagospodarowania terenu jest już gotowa. Z ważniejszych rzeczy niebawem na terenie muzeum pojawią się dwa pylony informacyjno-reklamowe. Przewidujemy także rozwój ekspozycji plenerowej. Pojawią się więc pewne zmiany w postaci miejsc wyznaczonych na „maszyny” oraz dodatkowe oświetlenie w obrębie terenu zewnętrznego muzeum. Jakie to będą obiekty, na razie nie możemy zdradzić. Będziemy państwa informować na bieżąco o kolejnych transportach. Nie przewidujemy już dodatkowych nasadzeń, mogą pojawić się donice z roślinami ozdobnymi – informuje dyrektor Aneta Garanty.