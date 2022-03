W ostatnim sparingu przed inauguracją rundy wiosennej w 3. lidze podkarpackiej, Stal Stalowa Wola pokonała 4-ligowy JKS Jarosław.

W pierwszej połowie padła tylko jedna bramka. Zdobył ją Alex Kopcio, wykorzystując brak komunikacji w defensywie naszego zespołu. Stal rzuciła się do ataku, wypracowała sobie kilka niezłych okazji do strzelenia gola, ale piłka albo padał łupem dobrze dysponowanego Arnolda Dudka, albo mijała celu.

Po przerwie Stal osiągnęła zdecydowaną przewagę, dokumentując ją zdobyciem czterech bramek. W 55. minucie Bartosz Marchewka doprowadził do wyrównania, Bartosz Marchewka. Kilka minut później ten sam piłkarz wepchnął piłkę do bramki, po składnej akcji całego zespołu, następnie strzałem z pola karnego, trzeciego gola dla Stali strzelił Portugalczyk Barata i on też ustalił wynik meczu pewnym uderzeniem z rzutu karnego.

12 marca pierwszy mecz Stali w 3. lidze. Do Stalowej Woli przyjedzie Wisłoka. Spotkanie odbędzie się przy sztucznym świetle. Początek o godz. 17.

STAL – JKS JAROSŁAW 4:1 (0:1)

0-1 Kopcio (13), 1-1 Marchewka (55), 2-1 Marchewka (63), 3-1 Barata (76), 4-1 Barata (84 – rzut karny).

STAL: Smyłek – Zięba, Khorolskyi, Hladik, Davidik, Skrzyniak, Duda, Jopek, Stelmach, Biskup, Marchewka oraz Wietecha, Stępniowski, Klepacki, Szifer, Hudzik, Barata, Wojtak, Pietrzyk, Mucha

JKS: Dudek – Ptasznik, Baran, Markiewicz, Bartnik, Kopcio, Sobolewski, Raba, Bała – Pawlak, Cardenas Gonzales oraz Krzywonos, Staniocha, Saramak, Chrupcała, Stankiewicz, Roga, Krzyczkowski.

Sędziował Igor Samołyk.