– Mamy dziś okazję uczestniczyć w niezwykle ważnym wydarzeniu, jakim jest przysięga wojskowa. Jest to niezwykle ważna i podniosła uroczystość, ale cieszyła by nas o wiele bardziej, gdyby nasi sąsiedzi na Ukrainie nie musieli bronić swojej niepodległości wobec agresji Rosji , co nie pozostaje bez wpływu na nasz garnizon. Widać to po uszczuplonych stanach osobowych pododdziałów – mówił ppłk Radosław Podolski dowódca 3. Niżańskiego Batalionu Inżynieryjnego.