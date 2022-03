W ostatni weekend w hali tenisowej w Stalowej Woli rozegrano Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego Skrzatów (do lat 12). Organizatorem turnieju był Miejski Klub Tenisowy w Stalowej Woli. Do turnieju gry pojedynczej przystąpiło 11 zawodników z 2 klubów rzeszowskich, Czarnych i Sokoła oraz MKT Stalowa Wola.

Rywalizacja rozpoczęła się od gier grupowych. Do fazy pucharowej awansowało po dwóch najlepszych zawodników z każdej z 4 grup.

Grupę A wygrał Aleksander Preisner (Sokół), który pokonał Alana Kordasa (MKT) 6:0, 6:0 i Jana Okońskiego (MKT) 6:4, 6:1. W trzecim meczu tej grupy Kordas pokonał Okońskiego 6:4, 6:1 i to on awansował dalej.

W grupie B pierwsze miejsce zajął Aleksander Skoczylas z Rudnika nad Sanem. Reprezentant MKT Stalowa Wola odniósł 2 zwycięstwa, nad swoim kolega klubowym, Tymoteuszem Ziemiańskim z Krosna 6:2, 6:0 oraz nad Mikołajem Stasiukiem z Sokoła, 6:1, 6:1. Z drugiego miejsca wszedł do ćwierćfinałów Ziemiański, po wygranej ze Stasiukiem 6:1, 6:1.

Grupa C składała się z tylko 2 zawodników. W jednym pojedynku Bruno Takmadżan (MKT) pokonał Szymona Lesia z Czarnych, 6:1, 6:4. Obydwaj znaleźli się w kolejnej fazie mistrzostw.

Ostatnią grupę – D wygrał 11-letni Julian Rząsa z Brzózy Królewskiej, zawodnik MKT Stalowa Wola. Tymoteusza Nowaka z Czarnych pokonał 6:1, 6:2, a Iwo Chwalisza z Sokoła, 6:2, 6:2. W trzecim spotkaniu, Nowak wygrał z Chwaliszewem 6:7, 6:4, 10:7.

W ćwierćfinałach, Preisner pokonał Ziemiańskiego 6:2, 6:2, Takmadżan wyeliminował Rząsę 0:6, 7:6, 10:8, Leś wygrał z Nowakiem 6:0, 6:4, a Kordas przegrał ze Skoczylasem 1:6, 2:6. W półfinałach Preisner pokonał Takmadzana 6:3, 6:1, a Skoczylas Lesia 7:5. W spotkaniu o mistrzowski tytuł rzeszowianin pokonał Aleksandra Skoczylasa 6:2, 6:3.

Preisner triumfował także w turnieju gry deblowej, wspólnie z Julianem Rząsą. W finale rzeszowsko-stalowowolski debel pokonał stalowowolską parę, Bruno Takmadżan/Aleksander Skoczylas 6:4, 6:3.

W półfinałach, Takmadżan ze Skoczylasem wyeliminowali Lesia i Nowaka 4:6, 6:4, 10:6, a Preisner z Rząsą Chwalisza i Stasiuka 6:3, 6:1.

Fot. Miejski Klub Tenisowy w Stalowej Woli