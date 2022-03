Stalowa Wola stanie się centrum tymczasowego przyjęcia dzieci z ewakuowanych ukraińskich domów dziecka.

– Stalowa Wola stanęła przed nowym, wielkim wyzwaniem i odpowiedzialnością zorganizowania centrum przyjęcia ukraińskich dzieci z ewakuowanych domów dziecka. W najbliższych dniach do naszego miasta, każdego dnia, będą trafiały grupy kilkuset dzieci wraz z opiekunami z domów dziecka z całej Ukrainy. Następnie z naszego punktu rejestracyjnego, po odpoczynku, posiłkach oraz skorzystaniu z sanitariatów, po tak długiej i trudnej podróży, będą przygotowywać się do wyjazdu do ich miejsca docelowego, dłuższego pobytu – poinformował prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Dodał iż przyjęcie tak dużych grup dzieci w różnym wieku, w różnym stanie zdrowia oraz kondycji psychicznej, wymaga od społeczności Stalowej Woli i regionu, wielkiej wspólnej mobilizacji oraz odpowiedzialności i wrażliwości.

Zadanie zostało powierzone do realizacji przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przy koordynacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

– Dzisiaj sztab kryzysowy miejski i powiatowy pracował nad całą logistyką związaną z realizacją tego zadania. Jednak całej akcji wsparcia ewakuowanych dzieci z domów dziecka nie uda się przeprowadzić bez otwartych serc i rąk gotowych do pracy Mieszkańców Stalowej Woli i Regionu. Dlatego zwracam się z apelem o zgłaszanie się wolontariuszy do pomocy. Nie mam wątpliwości, znając Stalową Wolę, że nie zabraknie osób do wspólnego działania w tym zadaniu, które zostało nam powierzone. Wszystkich zainteresowanych pomocą proszę o zgłaszanie się przez dedykowany adres email: wolontariat@stalowawola.pl – napisał na FB prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Pierwsza grupa dotarła do Stalowej Woli 3 marca. Kolejna grupa dzieci ma przybyć do miasta w piątek.

– Apelując o wspólne działanie bardzo proszę o odpowiedzialność i wrażliwość. Pokażmy naszą stalową wolę w stworzeniu dobrego miejsca dla dzieci z ukraińskich domów dziecka – zaapelował włodarz miasta.