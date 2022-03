Powiat stalowowolski szykuje się do realizacji zadania związanego z przebudową drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl n/Sanem oraz drugiego etapu modernizacji mostu na Sanie. Inwestycja uzyskała dofinansowanie zewnętrzne. Pierwsze prace powinny ruszyć wiosną.

Powiat Stalowowolski otrzymał w tym roku z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dofinansowanie w wysokości 3,87 mln zł, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl –Skowierzyn w m. Radomyśl n/Sanem od km 0+000 do km 1+646,32”.

– To duża i ważna inwestycja, składająca się z dwóch elementów. Pierwszy jest kontynuacją przebudowy mostu na rzece San w miejscowości Radomyśl. Przypomnę, że w latach w 2016-2017 wykonaliśmy remont i modernizację tego obiektu, w tym: nawierzchni jezdni i chodników, systemu odwodnienia, płyty pomostu, urządzeń dylatacyjnych, balustrad oraz barier. Teraz natomiast chcemy wzmocnić i odnowić to, co jest pod płytą mostu, czyli jego całą konstrukcję – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Druga część zadania to przebudowa drogi relacji Radomyśl-Skowierzyn na odcinku liczącym 1282 metry, ul. Legionów. W ramach tej części inwestycji, zostaną przebudowane istniejące nawierzchnie jezdni poprzez wykonanie nowych warstw konstrukcyjnych z betonu asfaltowego, wybudowane i przebudowane ciągi piesze, pieszo-rowerowe, miejsca postojowe oraz przebudowane zostaną istniejące zjazdy i pobocza oraz elementy odwodnienia.

Zadanie finansowane będzie z trzech źródeł: środki rządowe oraz powiatowe i gminne.