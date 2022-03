Wieloletni dziennikarz tygodnika „Sztafeta” – STANISŁAW CHUDY – został laureatem konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Mediów Lokalnych. Nasz redaktor zdobył pierwszą nagrodę w kategorii „Local Economy Awards”.

Podsumowanie pierwszej edycji konkursu dziennikarskiego Local e-Journalism Awards 2021 odbyło się 2 marca w Warszawie. To pierwszy taki w Polsce konkurs adresowany tylko do dziennikarzy i wydawców lokalnych portali internetowych, zarówno tych, które związane są z gazetami papierowymi, jak i będących podmiotami działającymi wyłącznie w sieci.

Stanisław Chudy zdobył nominację i ostatecznie pierwszą nagrodę za artykuły: „Nowy Park Inwestycyjny. Historyczna szansa czy wielka dewastacja” oraz „Wytną lasy pod fabryki”. Nasz redaktor poruszył temat przeznaczenia 1234 ha gruntów leśnych na tereny pod przemysłowe inwestycje w Stalowej Woli i Jaworznie.

Stanisław Chudy ma najdłuższy dziennikarski staż w Sztafecie. Z wydawnictwem związany jest od czerwca 1992 roku. Autor publikacji „Alfabetem przez Sztafetę” oraz zbioru fraszek „Słowna igraszka Chudego Staszka, za które był nominowany do nagrody literackiej „Gałązka sosny”. Jego ostatnia książka „Wdarli się na szczyt, z którego inni spadli” opowiada o żołnierzach znad Wisły i Sanu walczących pod Monte Cassino. To pierwsza tego typu publikacja o losach żołnierzy gen. Andersa pochodzących z terenu obecnego powiatu stalowowolskiego. Stanisław Chudy jest także autorem tekstu do albumu „Stalowa Wola. Siedem dekad miasta wśród sosen”.

Za swoje publikacje prasowe został laureatem ogólnopolskiego konkursu Stowarzyszenia Gazet Lokalnych SGL Local Press 2011. Nagrodę zdobył za cykl artykułów „Listy z przeszłości”.