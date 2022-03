Historyczny sukces odnieśli zawodnicy FightSport Stalowa Wola. Podczas rozgrywanych w Poznaniu XII XII Mistrzostw Polski No Gi Jiu Jitsu, wywalczyli 8 złotych medali!

– Jesteśmy najlepsi! Gratulują nam i pytają się, jak wy to robicie? To niemożliwe, że w tak młodym ośrodku, macie tak utalentowaną młodzież i z roku na rok jesteście coraz lepsi, wyżej w hierarchii? A ja niezmiennie cały czas odpowiadam to samo: że bardzo ciężko pracujemy. Jest takie powiedzenie „Trenuj ciężko w ciszy, niech sukces zrobi hałas” – mówi trener stalowowolskich fajterów, Paweł „Boris” Kunysz z FightSport Stalowa Wola.

I rzeczywiście. W Poznaniu w hali sportowej UAM przy ul. Zagajnikowej, gdzie odbywały się mistrzostwa, najgłośniej było o grapplerach ze Stalowej Woli. Żaden inny klub nie mógł się pochwalić aż tak dużą ilością tytułów mistrzowskich.

– Niektórzy nasi zawodnicy, żeby stanąć na najwyższym stopniu podium, musieli wygrać cztery, pięć walk. To naprawdę nie lada wyczyn – mówi trener Kunysz.

Arsen Naslyan odesłał do domu mistrza świata

Prezentację złotych medalistów rozpoczynamy od kategorii adult białe pasy. W wadze 67,5 kg mistrzem Polski został Radek „Cebula” Czernik. W walce finałowej pokonał Oskara Straszewskiego ze Złomiarza Team Gdańsk 7:0. Wcześniej nasz zawodnik odesłał z turnieju czterech rywali.

W kategorii juniorów do lat 16 w wadze do 52 kg mistrzowski tytuł zdobył Adrian Kaczmarek. W pojedynku o pierwsze miejsce pokonał Jakuba Chaławę z Koka Sport Poznań 3:2. W drodze do finału, stalowowolanin wyeliminował trzech rywali (w I rundzie miał wolny los).

W kategorii adult niebieskie pasy (roczniki 2004 i młodsi) w wadze 61,5 kg mistrzem Polski został Arsen Naslyan. W finale nie dał szans Słowakowi, Markowi Zacharowi z Sai Club Martin, wygrywając 13:1. W pierwszej swojej walce wielokrotny medalista mistrzostw Polski, Pucharu Polski i zawodów Grand Prix, pokonał mistrza świata „Young Grapplers 2018” – Karina Bennoura z ASW Black Panther Bydgoszcz, a w półfinale Alana Hojkę (Octagon Team Wodzisław Śl.).

Bracia Sołowiej nie do pokonania!

„Złoto” przywieźli do domu także: Michał Sołowiej i Szymon Sołowiej. Michał zwyciężył w kategorii junior 61,5 kg. Podopieczny trenera Kunysza był w Poznaniu nie do zatrzymania. W pierwszej walce rozgromił Alana Kwiatkowskiego (Sayian Świdnica) 16:1, następnie pokonał Błażeja Cholewę z Rio Grappling Club Dąbrowa Górnicza 7:5, a w półfinale Olega Lipkę (Berserkers Team Olsztyn) 6:0. Szymon Sołowiej triumfował wśród juniorów młodszych w wadze do 48 kg. Wygrywał swoje walki jak chciał! Szymona Lipca z Gardy Chojna pokonał 14:0, Mateusza Stodulskiego z Rio Grappling Club Dąbrowa Górnicza 11:1 i Aleksandra Zająca z Małego Wojownika Warszawa 20:0!

Złote trio: Oliwia, Nicole i Emilia

Trzy złote medale wywalczyły dziewczęta. Oliwia Tutka wygrała kategorię juniorek w wadze do 66,5 kg. W finale pokonała Martę Nowaczyk (Macaco Gold Team Wałcz) 11:0, a w półfinale Natalię Szatkowską (Mały Wojownik Warszawa) 18:0.

Nicole Ochal została mistrzynię Polski w kategorii juniorek młodszych w wadze do 64 kg. W finale pokonała, decyzją sędziów, Katarzynę Malinowską (Torfiorze Team Bełchatów), a wcześniej wyleiminowała Oliwię Sieprawską (BJJ Factory Gliwice).

Ósmy złoty medal dla KnightSport Stalowa Wola wywalczyła Emilia Naslyan w rywalizacji juniorek młodszych w wadze do 52 kg. W pojedynku o „złoto” pokonała na punkty Maję Cybulską z Wrox Gym Wrocław, a wcześniej „zapewniła” szybszy powrót do domu, Małgorzacie Baucz (Nelson Club Ruda Śl.) i Zuzannie Szmagaj (United Kings Jiu Jitsu Drawsko Pomorskie).

Panowie! Serdeczne dzięki!

– Za pośrednictwem „Sztafety” dziękuję Michałowi Szumełdzie – prezesowi firmy Maastal, Pawłowi Piotrowskiemu właścicielowi firmy Tryumf oraz Wojciechowi Pawłowskiemu, właścicielowi firmy Cerkamed za pomoc finansową, jakiej nam udzielają. Panowie! Serdeczne dzięki! Nawet nie zdajecie sobie sprawy, jak duży udział macie w tych wszystkich sukcesach, które odnoszą dzieci i młodzież trenującą w KnightSport Stalowa Wola – powiedział Paweł Kunysz.