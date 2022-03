Muzeum Regionalne w Stalowej Woli przygotowało szczególny program – nie tylko dla pań – w którym znalazło się miejsce na muzykę, śpiew, warsztaty artystyczne oraz zwiedzanie wystaw. Dzień Kobiet uczczą więc z przytupem.

W ten szczególny wieczór muzeum zaprasza wszystkich chętnych do udziału w warsztatach stylizacji dżinsu przy użyciu koralików i mulin wyszywanych według wybranego motywu. Podczas zajęć będzie można skorzystać z gotowych przykładów lub rozbudzić swoją wyobraźnię i stworzyć swój niepowtarzalny wzór. Efekt końcowy – modowy akcent – linearne koralikowe tatuaże, dodadzą naszym strojom świeżości i oryginalności.

Wieczór uświetni także koncert piosenek z repertuaru m.in. Marka Grechuty tzw. „grechutek”, oraz pieśni ludowych w wykonaniu Kapeli „Lasowianka” oraz Pałacyku Michla z Miejskiego Domu Kultury.

Dodatkowo na gości czekają wystawy: „Reksio – przyjaciel na medal” to z pewnością okazja by wyruszyć w sentymentalną podróż do lat dzieciństwa i wspomnieć ulubioną wieczorynkę, wystawa prac Witolda Stelmachniewicza „Science Non Fiction Horror Story” oraz ekspozycję prac Alfonsa Karpińskiego w szczególności liczne obrazy przedstawiające portrety kobiece.

Na wszystkie panie, które tego dnia odwiedzą Galerię Karpińskiego czeka miła niespodzianka.

Liczba miejsc ograniczona. Zapisy na warsztaty pod nr. tel. 15 842 02 07.

Program wydarzenia

14.00 – 17.00 – warsztaty stylizacji dżinsu „Koralikowe tatuaże” (uczestniczki przynoszą dżinsową rzecz (np. spodnie, spódnice itp., którą będą ozdabiały koralikowym tatuażem)

17.00 – 18.00 – koncert Kapeli Ludowej „Lasowianka” oraz Pałacyku Michla

14.00 – 17.00 – zwiedzanie wystaw: „Reksio – przyjaciel na medal”, Witold Stelmachniewicz „Science Non Fiction Horror Story” oraz Malarstwo Alfonsa Karpińskiego