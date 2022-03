55-letni mieszkaniec gminy Grębów został zatrzymany w chwili kradzieży przewodów elektrycznych z palcu skupu złomu w miejscowości Zabrnie. Mężczyzna został przyłapany na gorącym uczynku przez jednego z pracowników.

Do zdarzenia doszło 25 lutego po godzinie 5. Policjanci, którzy przyjechali na miejsce skupu złomu zastali mężczyznę obok którego stał worek z przewodami elektrycznymi. Mundurowi ustalili jego tożsamość, to 55-letni mieszkaniec gminy Grębów. Okazało się, że złodziej wszedł przez ogrodzenie, po czym kradł kable elektryczne i chciał je sprzedać na innym złomowisku.

Sprawca został zatrzymany, przewieziony do Komendy Miejskiej Policji w Tarnobrzegu i trafił do policyjnego aresztu. Mężczyzna był w przeszłości notowany za popełnione przestępstwa. Odzyskane mienie o wartości tysiąca złotych wróciło do prawowitego właściciela.

Policjanci przesłuchali mężczyznę i przedstawili mu dwa zarzuty popełnienia przestępstw. O dalszym losie 55-latka, zdecyduje teraz sąd.

Czytaj również:

56-latek z Niska zatrzymany za nielegalną produkcję papierosów