Trwa budowa trzeciego i tym samym ostatniego bloku przy ulicy Orzeszkowej w ramach programu „Z perspektywą w Stalowej Woli”. Zadanie nadzoruje Miejski Zakład Budynków. Realizacja inwestycji potrwa kilkanaście miesięcy.

Budowa trzeciego bloku z opcją dojścia do własności przy ulicy Orzeszkowej to kontynuacja rozpoczętego kilka lat temu gminnego programu mieszkaniowego „Z perspektywą w Stalowej Woli”. Obiekt stanie w sąsiedztwie dwóch poprzednich bloków. Oferta mieszkaniowa skierowana będzie do osób, które składały aplikację w pierwszym naborze i znalazły się na liście rezerwowej.

W trzecim bloku przy ulicy Orzeszkowej w Stalowej Woli będzie 40 lokali mieszkalnych

Nowy budynek mieszkalny, wielorodzinny podzielony będzie na trzy odrębne strefy funkcjonalne – trzy ogólnodostępne klatki schodowe, sześć kondygnacji, w tym jedna podziemna (piwnica), cztery pełne kondygnacje nadziemne oraz poddasze użytkowe. Układ funkcjonalno-użytkowy budynku kształtuje się następująco: piwnica: pomieszczenia gospodarcze i techniczne, komórki lokatorskie, parter: 9 mieszkań jednopoziomowych, komunikacja ogólna, piętro I: 9 mieszkań jednopoziomowych, komunikacja ogólna, piętro II: 9 mieszkań jednopoziomowych, komunikacja ogólna, piętro III: 13 mieszkań – pierwszy poziom mieszkań dwupoziomowych, komunikacja ogólna, poddasze: drugi poziom mieszkań dwupoziomowych, pomieszczenie techniczne. Łącznie zaprojektowano 40 lokali mieszkalnych (27 jednopoziomowych i 13 dwupoziomowych).

W ramach inwestycji powstanie obiekt wraz z wewnętrzną instalacją wod-kan, c.o., c.w., instalacją elektryczną z monitoringiem, przyłączami: kanalizacji sanitarnej, deszczowej, wodociągowej i ciepłowniczej. W planach jest także zagospodarowanie terenu tj. oświetlenie, utwardzenie terenu jako dojścia i dojazdy do budynku, pochylnia dla osób niepełnosprawnych, dostosowanie do obowiązujących przepisów istniejącego parkingu dla samochodów osobowych – zmiana układu i wielkości miejsc postojowych.

O kosztach dla lokatorów będzie można mówić na przełomie roku

Koszty jakie będą musieli ponieść przyszli lokatorzy budynku przy Orzeszkowej nie są jeszcze znane. – Nie jestem w stanie w tej chwili podać kosztów, bo zmieniające się warunki kredytowania powodują, że mówienie dzisiaj o kosztach jest trochę na wyrost. Ile de facto będą płacić nowi lokatorzy będziemy mogli powiedzieć prawdopodobnie na przełomie tego i przyszłego roku – mówi Tomasz Gunia. Inwestycja ma się zakończyć wiosną przyszłego roku.