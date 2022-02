Do Żłobka Miejskiego w Nisku trafił nowoczesny sprzęt, który pomoże w rozwoju dzieci. „Interaktywna podłoga”, bo taką nazwę nosi, to projektor, który w naturalny sposób ma wspomagać edukację maluszków poprzez zabawę, ćwiczenie pamięci i rozwój kreatywności.

– Jesteśmy Żłobkiem innowacyjnym, który chętnie wprowadza najnowsze rozwiązania we wszystkich obszarach życia. Interaktywny projektor przeznaczony jest do edukacji poprzez zabawę. „Interaktywna podłoga” to urządzenie, które składa się z projektora oraz czujnika ruchu, dzięki któremu wyświetlane na podłodze gry i quizy można obsługiwać za pomocą ruchów rąk i nóg – wyjaśnia dyrektor żłobka Bożena Gergont. – Innowacyjność tego rozwiązania polega na tym, że dostępne na platformie ćwiczenia, gry oraz zabawy nie tylko pomagają w nauce, ale dodatkowo skutecznie zachęcają do ruchu oraz pracy grupowej.

Jak wyjaśnia, dla podopiecznych żłobka przeznaczony jest pakiet z serii EDU. Zawarte w nim gry, oprócz dostarczania rozrywki, w naturalny sposób przemycają treści edukacyjne. Dzieci podczas zabawy zdobywają nowe umiejętności, rozwijają kreatywność oraz ćwiczą pamięć.

W całej Polsce „Interaktywną podłogę” wykorzystuje prawie 2000 placówek edukacyjnych. – Żłobki to kolejny obszar, w którym to interaktywne urządzenie sprawdza się jako nowoczesna pomoc w prowadzeniu zajęć – dodaje dyrektor niżańskiego żłobka.

