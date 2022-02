Od 1 lutego 2022 roku można składać wnioski o wypłatę świadczenia 500 plus na nowy okres. Według nowych zasad, obsługę przyjmowania i rozpatrywania wniosków oraz przyznawania świadczenia wychowawczego przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Zgodnie z nowymi przepisami wypłaty 500 plus w 2022 r. obowiązują na innych zasadach. Choć nie zmieniła się wysokość świadczenia czy osoby do niego uprawnione, to sam proces obsługi wygląda inaczej. Stąd też część rodzin chcąc pobierać 500 zł na dziecko, musi złożyć wniosek ponownie.

Od 1 stycznia 2022 roku do stalowowolskiego ZUS-u wpłynęło ponad 3000 wniosków o świadczenie 500 plus oraz 1000 wniosków o Kapitał Opiekuńczy

Tylko w ZUS i tylko online

Od nowego roku obsługą świadczenia w całości zajmuje się ZUS, a nie, jak to było dotychczas gminy. Osoby ubiegające się o 500 zł na dziecko nie mają również możliwości złożenia formularza papierowego. ZUS przyjmuje wnioski jedynie online.

– Obsługa tego świadczenia odbywa się wyłącznie elektronicznie. Mamy tutaj 3 możliwości: platforma usług elektronicznych ZUS-u, bankowość elektroniczna i portal emp@tia. Osoby, które nie mają np. platformy usług elektronicznych zapraszamy do placówki w Stalowej Woli, gdzie na specjalnie przygotowanym stanowisku komputerowym nasi pracownicy pomogą w założeniu zarówno samej platformy usług, jak również wnioskowaniu o to świadczenie – mówi Wojciech Dyląg, rzecznik prasowy ZUS w Stalowej Woli.

Świadczenia, które zostały przyznane na okres do 31 maja 2022 roku, nadal będą wypłacane przez gminy. Nie muszą składać zatem nowego wniosku osoby, które zrobiły to w okresie od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Na następny okres świadczeniowy rodziny muszą złożyć nowy wniosek, ale już do ZUS.

– Początkiem roku przyjmowaliśmy wnioski wobec dzieci nowo narodzonych, bądź od rodziców opiekunów, którzy nie zdążyli zrobić tego końcówką 2021 roku. Od 1 lutego wszystkie osoby uprawnione do świadczenia wychowawczego 500 plus mogą składać wnioski na nowy okres świadczeniowy, który rozpocznie się 1 czerwca i będzie trwał do końca maja 2023 roku – dodaje Wojciech Dyląg.

Ponadto rodzice nowo narodzonych dzieci muszą złożyć dwa wnioski do ZUS. Pierwszy uprawnia do wypłaty środków do końca 31 maja bieżącego roku. Natomiast chcąc nadal pobierać świadczenie, niezbędny jest kolejny wniosek.

Dodatkowe 12 tys. złotych na kolejne dziecko

Od początku 2022 roku rodzice mogą również składać wniosek o przyznanie Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego.

– Rodzice, opiekunowie, którzy posiadają co najmniej dwójkę dzieci mogą składać wnioski o nowe świadczenie, czyli Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. To kapitał, który przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko, pod warunkiem, że dane dziecko jest w wieku pomiędzy 12 a 35 miesiącem życia. Świadczenie wynosi 12 tys. złotych i wypłacane jest w ratach miesięcznych – przypomina Wojciech Dyląg.

O tym czy wsparcie będzie wypłacane w 12 ratach po tysiąc złotych czy też w 24 po 500 zł decyduje sam rodzic.

Wnioski również składamy elektronicznie, tymi samymi kanałami co 500 plus.

Przepisy ustawy o rodzinnym kapitale opiekuńczym określają maksymalny termin dla ZUS na rozpatrzenie wniosku. Wynosi on dwa miesiące od dnia złożenia wniosku wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego świadczenia następuje nie wcześniej, niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału.

Jeśli wniosek został rozpatrzony pozytywnie, to rodzic otrzyma informację za pośrednictwem profilu na PUE ZUS. Również wtedy, gdy wniosek został złożony przez bankowość elektroniczną lub portal emp@tia. Jeśli kapitał nie będzie przysługiwać, to ZUS wyda decyzję odmowną.