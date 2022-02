Od poniedziałku 28 lutego 2022 roku całkowicie zamknięta zostanie ul. Rynek w Rozwadowie od skrzyżowania z ul. 3-go Maja do skrzyżowania z ul. Ściegiennego. Kierowcy będą musieli korzystać z objazdów. Utrudnienia są wynikiem realizacji kolejnych etapów prac przy rewitalizacji rozwadowskiego Rynku.

Od najbliższego poniedziałku do końca kwietnia 2022 roku wszelkie pojazdy będą musiały korzystać z objazdu ulicami: Dąbrowskiego, Jagiellońską, Kochanowskiego, Kopernika i Strażacką. Dojazd dla mieszkańców i zaopatrzenia pozostaje bez zmian.

Kierowcy jadący od Stalowej Woli w kierunku Sandomierza od przyszłego tygodnia będą musieli skręcić w ul. Dąbrowskiego, następnie w ul. Jagiellońską, ul. Kochanowskiego i w lewo w ul. Broniewskiego. Natomiast zmotoryzowani uczestnicy ruchu, którzy będą chcieli wjechać do Stalowej Woli będą musieli w okolicy Muzeum Regionalnego skręcić w prawo w ul. Kopernika, następnie ul. Dąbrowskiego dojechać do ul. Targowej, by z niej skręcić w lewo w ul. Strażacką i dojechać do ul. Rozwadowskiej.

Wprowadzona czasowa organizacja ruchu na wskazanych ulicach, obejmuje następujące ograniczenia:

ul. Kopernika – za wjazdem do Muzeum, droga jednokierunkowa (w kierunku ul. Dąbrowskiego) z jednostronnym zakazem zatrzymywania,

ul. Jagiellońska – na odcinku od ul. Dąbrowskiego do skrzyżowania z ul. Kochanowskiego droga jednokierunkowa z jednostronnym zakazem zatrzymywania,

ul. Kochanowskiego – jednostronny zakaz zatrzymywania się i postoju,

ul. Dąbrowskiego – obustronny zakaz zatrzymywania i postoju,

ul. Strażacka – wlot w ul. Rozwadowską oraz jednostronny zakaz zatrzymywania i postoju.