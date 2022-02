W Stalowej Woli w namiocie Podkarpackiego Centrum Piłki Nożnej odbył się turniej piłkarski, w którym do rywalizacji przystąpiły reprezentację 5 podokręgów zrzeszonych w Podkarpackim Okręgowym Związku Piłki Nożnej.

Turniej został zorganizowany przez podokręg Stalowa Wola. Patronat honorowy nad turniejem objął prezes Podkarpackiego ZPN, Mieczysław Golba. Grano systemem „każdy z każdym”, mecze trwały 20 minut.

Panowie piłkarze: Domarski, Ożóg, Stefanik

W niektórych drużynach występowali zawodnicy z bogatą przeszłością piłkarską. Wśród nich tacy, którzy mają w swoim CV występy w ekstraklasie i I lidze.

Defensywą zespołu podokręgu Dębica kierował 57-letni Józef Stefanik (107 meczów/13 goli w najwyższej klasie rozgrywkowej; 58 w Igloopolu Dębica i 49 w Siarce Tarnobrzeg). Partnerował mu były król strzelców I ligi, były napastnik m.in.: Stali Stalowa Wola, Siarki, KSZO – Krzysztof Podlasek.

W zespole podokręgu Stalowa Wola można było zobaczyć w akcji Mieczysława Ożoga, który trzy dni wcześniej obchodził 56. urodziny. Najlepszy piłkarz w historii „Stalówki” rozegrał 106 meczów w I lidze, aktualnie Ekstraklasie (90 w Stali Stalowa Wola, 16 w Siarce), zdobywając w nich 8 bramek.

W reprezentacji Rzeszowa wystąpił Rafał Domarski, były piłkarz Stali Mielec i Hutnika, kiedy obydwa kluby walczyły o mistrzostwo Polski (69 meczów/12 goli).

Rzeszów zapewnił zwycięstwo Dębicy

O tym, że to kapitan drużyny z Dębicy odbierał gratulację za końcowy sukces w turnieju, zadecydował wynik ostatniego spotkania, pomiędzy reprezentacjami Rzeszowa i Jarosławia.

Zwycięstwo rzeszowian lub remis, „urządzało” ekipę z Dębicy. W przypadku wygranej Jarosławia, to jego piłkarze odbieraliby gratulację za zdobycie pierwszego miejsca.

Zaczęło się dobrze dla podopiecznych trenera Marcina Króla. Objęli prowadzenie i kontrolowali grę. Wtedy o swoich snajperskich umiejętnościach przypomniał sobie Rafał Domarski. Zdobył dwie bramki i Rzeszów prowadził 2:1. Cztery minuty przed końcem Jarosław doprowadził do remisu, po problematycznym rzucie karnym podyktowanym za faul Jacka Cyganowskiego na Grzegorzu Hirnym. Piłkarze z Jarosławia rzucili się do zmasowanego ataku, ale jak to często bywa, nadziali się na kontrę, po której zwycięską bramkę dla Rzeszowa zdobył Jacek Cyganowski.

Nagrody indywidualne

Najlepszym zawodnikiem turnieju został wybrany Jacek Cyganowski (Rzeszów), a najlepszym bramkarzem Witold Kwaśny (Dębica). Król strzelców Tomasz Wolan (Stalowa Wola) – 6 bramek. Nagroda specjalna powędrowała do proboszcza parafii pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Krzeszowie, reprezentującego podokręg Stalowa Wola, a na co dzień gracza Rotundy Krzeszów, Tomasza Winogrodzkiego, a nagroda Fair Play do trenera zespołu podokręgu Krosno, Andrzeja Włodarskiego

Najlepsi zawodnicy poszczególnych drużyn: Kacper Bieszczad (Dębica), Zbigniew Chmiel (Rzeszów), Mieczysław Ożóg (Stalowa Wola), Grzegorz Hirny (Jarosław), Krzysztof Buba (Krosno).

Nagrody wyróżnionym piłkarzom wręczali działacze Podkarpackiego ZPN w Rzeszowie: Wiesław Lada – wiceprezes ds. rozwoju, Krzysztof Mączka – wiceprezes ds. sportowo-szkoleniowych, Józef Ozimek – wiceprezes ds. organizacyjnych oraz Józef Korniatowski – prezes podokręgu Stalowa Wola.

Wyniki: Stalowa Wola – Jarosław 2:1, Dębica – Rzeszów 2:1, Dębica – Krosno 1:0, Rzeszów – Stalowa Wola 3:2, Rzeszów – Krosno 1:0, Dębica – Stalowa Wola 2:1, Dębica – Jarosław 0:2, Stalowa Wola – Krosno 4:0, Krosno – Jarosław 1:3, Rzeszów – Jarosław 3:2.

1. Dębica 4 9 3-0-1 5:4

2. Rzeszów 4 9 3-0-1 8:6

3. Stalowa Wola 4 6 2-0-2 9:6

4. Jarosław 4 6 2-0-2 8:6

5. Krosno 4 0 0-0-4 1:9

W przypadku równej ilości punktów o kolejności decydował bilans punktów z bezpośrednich spotkań

Podokręg Dębica: Witold Kwaśny, Kacper Bieszczad, Krzysztof Lipczyński, Jacek Chmiel, Kamil Nowak, Krzysztof Podlasek, Janusz Bryg, Tomasz Kozioł, Marek Nowak, Arkadiusz Fornek, Tomasz Niedbalec, Józef Stefanik. Trener Krzysztof Lipczyński, kierownik drużyny Janusz Łukaszewski.

Podokręg Rzeszów: Marek Fura, Gabriel Sowa, Jan Bury, Zbigniew Chmiel, Wiesław Wos, Jacek Cyganowski, Sławomir Dec, Rafał Domarski, Sławomir Ferenc, Robert Ludwin, Przemysław Matuła, Paweł Młynarczyk, Grzegorz Pytko, Marcin Rodzeń, Marcin Sikor, Tomasz Sitarz. Trener Jacek Sowa, II trener Andrzej Skowroński, kierownik drużyny Janusz Szczupak.

Podokręg Stalowa Wola: Janusz Kuszpa, Piotr Bożyk, Marcin Ordon, Tomasz Wolan, Mariusz Jednacz, Damian Skakuj, Janusz Hynoski, Mieczysław Ozóg, Michał Czubat, Mariusz Złotek, Damian Tracz, Tomasz Giżka, Mateusz Czerwonka, Tomasz Winogrodzki. Trenerzy: Mieczysław Ożóg, Janusz Hynowski, kierownik drużyny Marcin Gospoś.

Podokręg Jarosław: Robert Machczyński, Józef Ozimek, Krzysztof Młodowiec, Dawid Hirny, Adrian Słotwiński, Grzegorz Hirny, Mariusz Dołęcki,Bogusław Bednarz, Mariusz Król, Paweł Szklarz, Krzysztof Hirny. Trener Marcin Król, kierownik drużyny Bogusław Bednarz.

Podokręg Krosno: Albin Kijowski, Bogdan Józefowicz, Krzysztof Buba, Kamil Dobosz, Robert Hap, Paweł Jaślar, Dariusz Jęczkowski, Bogdan Józefowicz, Dariusz Kmiecik, Krzysztof Kosiek, Paweł Pitak, Piotr Przetacznik, Sławomir Rak, Paweł Rączka, Krzysztof Turek, Marian Różowicz. Prezes podokręgu Wojciech Sokołowski, trener Andrzej Włodarski.