Stalowa Wola przygotowuje się do przyjęcia uchodźców z Ukrainy. W nocy z 26 na 27 lutego w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji przygotowano 230 łóżek.

– Dziękuje za wielką, wspólną prace zespołu pracowników MOSiR, Urzędu Miasta, Strażaków OSP oraz wolontariuszy nad przygotowaniem 230 miejsc dla obywateli Ukrainy na hali sportowej MOSIR – pisze na FB prezydent Lucjusz Nadbereżny.

Na terenie MOSiR-u oprócz łóżek przygotowano: sale restauracyjną, 12 punktów sanitarnych z dużą ilością toalet i pryszniców oraz punkt medyczny. W obiekcie przygotowano też recepcje z punktem administracyjnym i miejscem wydawania zestawów kosmetycznych na powitanie. Czekają również: sala do odpoczynku, sala zabaw dla dzieci oraz rekreacji. Do dyspozycji gości będzie również ogród MOSiR i dostęp do do bezpłatnej sieci WiFI.