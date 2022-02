Trwająca od poranka akcja zbierania darów dla uchodźców z Ukrainy w Nisku już przynosi efekty. Mieszkańcy licznie odpowiedzieli na apele o pomoc. Do punktów zbiórki w Nisku dostarczana jest odzież, artykuły higieniczne, artykuły dla dzieci i żywność. Sprawdź w jaki sposób możesz pomóc? Gdzie przynosić dary?

– Bardzo dziękujemy za tak hojny odzew z Państwa strony. Do tej pory uzbieraliśmy już bardzo duża ilość odzieży i na ten moment prosimy jednak o opatrunki, leki , a przede wszystkim żywność i wodę –

pisze na swoim Facebooku Sztab WOŚP Nisko, który jest współorganizatorem zbiórki.

Gdzie na terenie Niska można zostawiać dary:

Sklep spożywczo-przemysłowy przy tzw. małych plantach

Restauracja Mr Blues

PHU Domar ul Sandomierska 159 – poniedziałek – piątek od 7:00 do 17:00, sobota 7:00 – 13:00

JB STAL NISKO ul. Chopina 23 godz. od 17 do 23

Restauracji Paleta Smaków

Kawiarnia Kafka Cafe

W poniedziałek (28 lutego) i we wtorek (1 marca) w godz. od 7.30 do 13 pomoc dla uchodźców będzie można przynosić także do LO w Nisku oraz zostawiać w Domu Dziecka w Rudniku nad Sanem.

Pomoc dla uchodźców. Co jest potrzebne:

żywność gotowa bez przygotowania, długoterminowa

woda

artykuły higieniczne (chusteczki higieniczne, nawilżane, pampersy, podpaski)

opatrunki, plastry, wody utlenione

koce, poduszki, kołdry

ciepłe ubrania

jednorazowe sztućce, talerze

artykuły dla dzieci

Wszelkie informacje pod numerami tel:

Sztab WOŚP NISKO tel. 508 091 312

JB STAL NISKO Bożena Wołoszyn tel. 882 109 713

DOMAR Nisko Dawid Cieślak tel. 535 090 770

