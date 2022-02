W związku z tragiczną sytuacją na Ukrainie, prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny zorganizował 26 lutego live z mieszkańcami miasta. Poruszył temat pomocy naszym sąsiadom i wysłuchał opinii i sugestii mieszkańców. Podczas wirtualnego spotkania padło również pytanie – czy paliwo na miejskiej stacji zostało już uzupełnione? Odpowiedź może nie spodobać się wszystkim.

Od trzech dni Polacy masowo okupują stacje benzynowe. Tankują nie tylko samochody ale również rozlewają paliwo między innymi do kanistrów. Tak duży ruch spowodował, że już na większości stacji zabrakło paliwa. Nie inaczej było na Miejskiej Stacji Paliw. Prezydent zapytany o to czy paliwo zostało uzupełnione zapewnił, że dzisiaj tj. 26 lutego była dostawa i codziennie dostawy paliwa będą ponawiane, ale nie dla wszystkich będzie ono dostępne.

– Dzisiaj na sztabie kryzysowym podjęliśmy decyzję, że Miejska Stacja Paliw w najbliższych dniach nie będzie udostępniona w sposób otwarty dla mieszkańców czy osób, które korzystają z niej również z regionu. Będzie ona dedykowana dla służb miejskich, służb ratowniczych, dla służb koordynujących całą akcję pomocy dla obywateli Ukrainy, również dla służb miejskich komunalnych, komunikacji publicznej. Wynika to z tego, że, no jeżeli dochodzi do tak irracjonalnych sytuacji, kiedy ktoś podjeżdża naprawdę wielkim zbiornikiem i na stacji automatycznej dokonuje wypompowania, zatankowania tego paliwa w sposób zupełnie nieracjonalny, to w takiej sytuacji takie ograniczenie musi być wprowadzone i taką decyzję podjąłem wspólnie z panem prezesem Radosławem Sagatowskim, prezesem MZK. Ale Jeszcze raz podkreślę, nie jest to związane z brakiem dostaw, tylko w sytuacji, kiedy ktoś będzie w nieodpowiedzialny i nieracjonalny sposób dalej tak korzystał z automatycznej Miejskiej Stacji Paliw, to istnieje ryzyko, że w danej sytuacji, kiedy miejskie służby, osoby koordynujące akcje pomocy potrzebowałyby paliwa, nie będzie ono dostępne, bo zostanie w sposób nieracjonalny wykorzystane przez inne osoby, stąd proszę o zrozumienie. Zachowujemy stację paliw w tej chwili na działania o charakterze naszym, tutaj wewnętrznym, strategicznym do działań z zakresu koordynacji całej akcji, pomocy i dedykacji dla służb miejskich oraz służb ratunkowych – powiedział Lucjusz Nadbereżny.