W sobotę podczas transmisji na żywo na profilu FB prezydent Stalowej Woli Lucjusz Nadbereżny poinformował o działaniach podejmowanych przez miasto celem pomocy obywatelom Ukrainy, którzy będą do nas przybywać. W koordynacji działań ma pomóc infolinia – 800 137 028.

Prezydent Nadbereżny poinformował, że miasto Stalowa Wola oraz struktury miasta nie planują żadnych zbiórek finansowych celem pomocy obywatelom Ukrainy. – Przekazuję tę informację po to aby nikt w tej trudnej sytuacji nie próbował fałszywie działać w imieniu miasta czy struktury miasta. Jednocześnie zwracam się do państwa z apelem, aby w przypadku chęci takiego wsparcia korzystać ze zbiórek, które mają potwierdzoną autentyczność – mówił włodarz miasta.

Na terenie miasta organizowane są zbiórki żywności, ubrań, czy innych niezbędnych produktów. O szczegółach przeczytasz TUTAJ.

– Przygotowujemy dwa rodzaje pomieszczeń do tymczasowego zamieszkania, będą to pomieszczenia, krótkoterminowe, dla osób, przemieszczających się z granicy na zachód do innych lokalizacji w Polsce. Osób, które będą chciały odpocząć, skorzystać z pomocy medycznej, sanitariatów, posiłku. Takie miejsce jest organizowane przez miasto Stalowa Wola, aby duże grupy osób mogły z tego skorzystać – mówił prezydent. Organizowane są też miejsca, które umożliwią dłuższy pobyt na terenie miasta Stalowej Woli

– Aby te sprawy były jak najbardziej skoordynowane uruchomiliśmy specjalną infolinię, która jest dedykowana zarówno dla obywateli Ukrainy, którzy będą tam zgłaszać swoje zapotrzebowanie, na uzyskanie pomocy w zakresie zamieszkania, zatrzymania czy pomocy medycznej i każdej innej, którą będzie mogło zorganizować miasto Stalowa Wola – mówił prezydent Nadbereżny.

Z infolinii będą mogli korzystać również mieszkańcy Stalowej Woli, chcący zgłosić swoją gotowość do udzielenia pomocy uchodźcom czy to w zakresie zakwaterowania obywateli Ukrainy w swoich lokalach, czy innej pomocy rzeczowej, którą mogliby świadczyć. Koordynatorem infolinii jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Infolinia 800 137 028 jest bezpłatna.

Miasto przygotowując się do udzielenia pomocy obywatelom Ukrainy zabezpiecza też niezbędne do tego środki finansowe. Gmina skorzysta w razie potrzeby ze środków z rezerwy ogólnej, ale również w gotowości mają być pieniądze przeznaczone w planie finansowym na cele promocyjne, rekreacyjne.

