Obywatelu/obywatelko zastanawiasz się jak spędzić czas po zjedzeniu niedzielnego obiadu? Wychodzimy do Ciebie z propozycją. Panowie przystrzyżcie wąsa i wypastujcie buty, panie zadbajcie o trwałą ondulacje i wymieńcie fleki w obcasach, następnie przywdziejcie strój odświętny i wspólnie krokiem tanecznym udajcie się pod budynek Izby Regionalnej w Antoniowie. 27.02.2022 r. o godz. 16:00 będzie miało miejsce wielkie wydarzenie – otwarcie stałej wystawy „Śladami PRL-u w Gminie Radomyśl nad Sanem”.

Przy udziale władz samorządowych nastąpi uroczyste przecięcia wstęgi, przybyli obywatele dostaną możliwość oględzin nowopowstałej wystawy, poczęstowani zostaną oranżadą oraz śledzikiem, a na koniec odbędzie się tematyczna impreza w budynku filii GBP w Antoniowie. Gospodarze gwarantują dobrą zabawę przy hitach lat 80-tych, nie najgorzej zaopatrzony bufet z przekąską, daniem garmażeryjnym, napojami oraz wyrobami cukierniczymi.

Stawiennictwo w stroju z epoki mile widziane, wezwany(a) zobowiązany(a) jest do zabrania: słoika ogórków kiszonych, słonych paluszków, otwieracza do butelek i co najważniejsze dobrego nastawienia i humoru.

Dla dobra Ojczyzny łączmy doświadczenie starszych pokoleń z energią i nowatorstwem młodzieży, tak więc zapraszamy wszystkich niezależnie od wieku. Dorobek wystawy PRL-u powstał z pracowitości i ofiarności ludzi pracy. Szanujmy go i pomnażajmy. Nie zawiedźcie nas – pokażcie, że w Narodzie siła!

Komitet GCK