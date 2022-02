W Stalowej Woli ruszają zbiórki materiałów pierwszej potrzeby dla mieszkańców Ukrainy, którzy w poszukiwaniu schronienia przybywają do Polski. Informację o zbiórkach ogłosili miasto Stalowa Wola, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stalowej Woli oraz Stalowowolskie Porozumienie Samorządowe.

Zbiórkę organizuje Stalowowolskie Porozumienie Samorządowe

Inicjatywa Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Stalowej Woli

– Jako pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej nie chcemy i nie możemy pozostać obojętni wobec mieszkańców Ukrainy, którzy w poszukiwaniu schronienia przybywają do Polski. Rozpoczynamy zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy, które sukcesywnie będziemy przekazywać do punktów recepcyjnych zlokalizowanych w pobliżu wschodniej granicy – czytamy na FB MOPS-u

-koce, śpiwory, karimaty, ręczniki,

-nową (tzn. nieużywaną) bieliznę damską, męską i dziecięcą, skarpetki, koszulki bawełniane, spodnie dresowe,

-środki higieniczne – szczególnie podpaski, tampony, maseczki, pampersy, mokre chusteczki, pasty do zębów, -szczoteczki do zębów, żele pod prysznic, szampony, jednorazowe maszynki do golenia

-środki medyczne: plastry, woda utleniona, bandaże,

-wodę butelkową w zgrzewkach,

-dania instant, jedzenie w puszkach, konserwy, kawy i herbaty, batony energetyczne, mleko modyfikowane dla dzieci, kaszki i słoiczki dla dzieci,

-kubki, talerzyki i sztućce jednorazowego użytku.

Rzeczy spakowane w kartony można przynosić do Punktu Informacyjnego MOPS w Stalowej Woli (ul. Dmowskiego 1, główne wejście) od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

W razie pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem Infolinii Miejskiej – 800 696 001, wew. 1.

Pomoc organizuje miasto Stalowa Wola wraz z partnerami