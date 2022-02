Od poniedziałku, 28 lutego, rusza zbiórka celowa #napomocUkrainie. Uruchamia ją Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Leżajsku. Dary będą zbierane od poniedziałku (28 lutego) do piątku (4 marca).

Jakie dary będą zbierane przez PCK:

Żywność długoterminowa:

konserwy, olej, cukier, makarony, mąka, kasza, ryż, herbata, kawa, słodycze, mleko UHT, warzywa/owoce w puszkach (np. fasola, groszek, kukurydza, ananas, brzoskwinia), przeciery pomidorowe w kartonach, suszone owoce, orzechy.

Kosmetyki i chemia:

żele pod prysznic, szampony, mydła, szczoteczki i pasty do zębów, kremy ochronne, podpaski, pampersy dla dzieci, płyny do prania, płyny do mycia naczyń.

Środki opatrunkowe:

zwłaszcza na zranienia i oparzenia: koce termiczne, gazy jałowe, kompresy jałowe, opaski dziane, bandaże elastyczne, ampułki soli fizjologicznej, środki odkażające, rękawiczki jednorazowe, chusty opatrunkowe sterylne, opaski uciskowe, nożyczki do opatrunków.

Zbierane są też nowe koce i śpiwory. PCK nie zbiera odzieży.

Na pomoc Ukrainie

Gdzie można przywieźć dary:

Dary dla ukraińskich rodzin będą zbierane w dwóch punktach: w obiekcie Unii Nowa Sarzyna (ul. J. Piłsudskiego 2) w godzinach od 14 do 17 oraz w Szkole Podstawowej w Sarzynie (Sarzyna 1265) w godzinach od 8 do 14.

