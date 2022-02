Kompleksowa przebudowa ulicy Okulickiego w Stalowej Woli rozpoczęła się od wycinki drzew rosnących na przyulicznym pasie zieleni. Zmierzający do pracy mieszkańcy mogli w środę zaobserwować padające jedno po drugim drzewa. Decyzję o wycince stalowowolski magistrat uzasadnia kolizją instalacji kanalizacyjnej z istniejącym drzewostanem. Po remoncie okolice tego ciągu komunikacyjnego mają się jednak ponownie zazielenić, za sprawą nowych nasadzeń, pasów zieleni ze szpalerami kolorowych drzew i krzewów. Inwestycja ma też rozwiązać problem z zalewaniem drogi w trakcie silnych opadów deszczu.

W środę 23 lutego 2022 r. ruszyły pierwsze prace związane z kompleksową przebudową ulicy Okulickiego w Stalowej Woli. Modernizacji poddany zostanie odcinek o długości ponad 500 metrów od ZBR Spółdzielni Mieszkaniowej do powstającego wjazdu do ulicy Przemysłowej pod torami kolejowymi.

Wycinka drzew kolidujących z podziemną siecią

– Wraz z decyzją o modernizacji układu drogowego ulicy Okulickiego oraz niezbędnej i pilnej przebudowie instalacji kanalizacyjnej, wynikła konieczność wymiany drzew rosnących na tej sieci. Istniejąca kanalizacja jest obecnie silnie przeciążona, niewydolna i wymaga modernizacji z powodu niewystarczającej przepustowości w przypadku nawalnych opadów deszczu. Generuje to okresowe podtopienia terenu destrukcyjnie wpływające na ogólny stan infrastruktury. (…) Wybrana koncepcja zagospodarowania terenu jest optymalna z punktu widzenia poprawy bezpieczeństwa, wprowadzenia większej ilości miejsc parkingowych oraz uporządkowania infrastruktury przy jednoczesnym wygospodarowaniu przestrzeni dla znacznej ilości zieleni – informuje stalowowolski magistrat.

Wśród drzew rosnących w pasie drogowym ulicy Okulickiego dominowały modrzewie europejskie, które jak zaznacza magistrat jako gatunki iglaste, zgodnie z siedliskiem rosnące w terenach górskich, są gorzej przystosowane do trudnych warunków miejskich, zwłaszcza ulicznych.

– Nawet jeśli udałoby się doprowadzić do zachowania części z nich, to w przyszłości, po ich obumarciu nie byłoby już możliwości zastąpienia ich nowymi, dużymi drzewami. W związku z tym podjęto decyzję o usunięciu drzew, przebudowaniu kanalizacji, przebudowaniu całej infrastruktury podziemnej i układu drogowego w taki sposób, by był bezpieczny, bezkolizyjny, czytelny. Zaplanowano dwa nowe pasy zieleni, każdy po 3 m, całkowicie wolne od sieci infrastruktury podziemnej, a więc zapewniające trwały rozwój drzew w tym miejscu. Będą je tworzyły wysokie drzewa (w momencie zakupu o wysokości ok. 6 m, docelowo ok. 15-20 m), uzupełnione warstwą krzewów, pełniących rolę izolacyjno-osłonową i ozdobną – czytamy na stronie stalowowolskiego magistratu.

Nowe nasadzenie dobrano do warunków miejskich i z uwzględnieniem sąsiedztwa drogi

W ramach nowego układu drogowego uporządkowana zostanie infrastruktura nadziemna i podziemna, umożliwiając posadzenie 130 drzew oraz 3160 m kwadratowych krzewów. – Projektowane gatunki zostały dobrane w taki sposób, aby jak najlepiej znosiły trudne warunki miejskiej wyspy ciepła i wzmożonego wpływu komunikacji. Zwarte szpalery dużych drzew o gęstych koronach realnie zwiększą zacienienie chodników, ulic i parkingów. Wszystkie gatunki charakteryzują się atrakcyjną formą, kolorem, kwitnieniem oraz zmiennością dostosowaną do pór roku. Zaproponowano wprowadzenie szpalerów z osiągającej do 20 metrów wysokości leszczyny tureckiej oraz dodatkowych sosen drobnokwiatowych „Glauca” w obrębie ogródka kieszonkowego. Użyte w projekcie gatunki krzewów izolacyjno-osłonowych to przede wszystkim ponad 1900 m kw. tawuły japońskiej, ponad 1100 m kw. róży, ponad 170 m kw. pęcherznicy kalinolistnej, szpaler lilaków pospolitych, a dodatkowo ok 220 m kw. różnorodnych krzewów, krzewinek i bylin w ogródku kieszonkowym – informuje magistrat.

Pasy zieleni zaplanowane są po obu stronach pasów ruchu. Z pasami zieleni sąsiadują chodniki i ścieżki rowerowe, a za nimi znajdują się jezdnie manewrowe i miejsca postojowe.

– Aktualnie miejsca postojowe w ciągu ul. Okulickiego znajdują się pomiędzy pasami jezdni, a pasami zieleni z przylegającym chodnikiem. Chcąc realnie poprawić bezpieczeństwo i funkcjonalność ulicy Okulickiego, konieczne będzie umieszczenie miejsc zajmowanych przez parkujące samochody w taki sposób, by nie zasłaniały widoczności pieszym przechodzącym przez pasy oraz by możliwe było zapewnienie im bezkolizyjnych dróg manewrowych – czytamy na stronie magistratu.

Zielone przystanki, ogród kieszonkowy i ławeczki

Na wysokości „Kokoszej Górki” zrezygnowano z istniejących, jak i projektowanych miejsc postojowych, co doprowadzi do powiększenia terenu zieleni w tym miejscu. Zaplanowano tam ogród kieszonkowy osłonięty żywopłotem do wysokości 1,5 m oraz szpalerem drzew. Kompozycję uzupełnią trwałe, ozdobne rośliny jak: irgi, rokitniki, jałowce, wrzosy, róże, kocimiętki. Przez środek ogrodu poprowadzona będzie ścieżka z nawierzchni mineralnej, wzdłuż której umieszczone będą ławki: 2 ławki o długości 180 cm i 4 ławki pojedyncze.

W ramach projektu przewidziano 17 ławek o długości 180 cm umieszczonych wzdłuż chodników, w zatokach żwirowych. Pomiędzy nimi zostaną rozlokowane kosze na śmieci.

– W projekcie przebudowy ulicy uwzględniono zastosowanie zielonych przystanków, których projekt jest modelowym rozwiązaniem możliwym do zastosowania na terenie całego miasta. Konstrukcja zielonego przystanku oparta jest o wykorzystanie szerokiej gamy roślin poprawiających mikroklimat w obrębie przystanku. Bezpośrednie sąsiedztwo drzew po bokach przystanków pozwoli schronić się w ich cieniu. Dodatkowo w sąsiedztwie przystanku od strony południowo-zachodniej zaplanowano szpaler gęstych krzewów osiągających znaczną wysokość, docelowo mających zapewnić większe zacienienie w ich okolicy – informuje magistrat.