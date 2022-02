Sezon wiosna-lato to nie lada gratka dla miłośniczek modowych trendów, które starają się na bieżąco wzbogacać swoją garderobę ciekawymi akcesoriami. Planując zmiany warto więc wziąć pod uwagę trendy jakie będą obowiązywać w 2022 roku.

W życiu większości kobiet biżuteria odgrywa ważną rolę. Bez względu na to, czy zazwyczaj wybieramy biznesowe stroje, dziewczęce sukienki, czy rockowe kurtki i spodnie, w swojej kolekcji dodatków mamy najprawdopodobniej łańcuszki, zawieszki, bransoletki, naszyjniki czy też kolczyki. Dobrze dobrana biżuteria to podstawa każdej udanej stylizacji – czasem główna jej ozdoba, a czasem drobny szczegół, który nadaje całej modowej kompozycji odpowiedni smak.

Uwielbiamy dostawać biżuterię w prezencie, ale też często same zaglądamy do sklepów jubilerskich. A okazji do tego typu przyjemności nie brakuje.

– Bardzo często są to urodziny, również 18-stki, rocznice ślubu, rocznice zawarcia znajomości, upominki dla nauczycieli czy dla koleżanki z pracy. Są to również okazje typu narodziny dziecka, Komunia Święta, Chrzest Święty, ślub oraz tak zwane zakupy na poprawę nastroju. Klienci bardzo często mają swoje ulubione kolekcje, które stopniowo kompletują – mówi Elżbieta Kochan z salonu YES w Stalowej Woli.

W tym roku królować będzie przepych

Wszystkie piękne wyroby sztuki jubilerskiej, jak żadne inne dodatki, podkreślają charakter i gust każdej kobiety. Wybierając kolczyki czy naszyjnik, podążamy za własnym stylem, jednak nie przechodząc obojętnie obok panujących trendów. A te w sezonie 2022 będą zaskakiwać intensywnymi kolorami i efektowną formą.

W tym roku wszyscy projektanci są zgodni, że królować będą pierścionki i kolczyki w rozmiarze XXL, naszyjniki-łańcuchy, ponadczasowe perły oraz powracające do łask charmsy.

Jeżeli chodzi właśnie o zawieszki w różnych kształtach, tak zwane „charmsy”, które dopinane są do bransoletek, to ciekawe propozycje można odnaleźć w kolekcji marki YES „LOVE Story”.

Kolekcja powstała po to, by pozwolić każdemu tworzyć własną historię miłości. Stworzone przez Magdę Dąbrowską, srebrne i pokryte złoceniem charmsy, są jak paleta uczuć, które nosimy w sercu. W kolekcji znajdziemy zawieszki z kluczem wyrażającym wstęp do serca ukochanej osoby, przynoszącą szczęście czterolistną koniczynę, napis „luck” czy prostą i piękną perłę. Nie mogło zabraknąć skrzydeł anioła, gwiazdy czy słowa „mama”. Dzięki tej kolekcji możemy celebrować wszystkie formy uczuć – także do naszych mam, sióstr czy przyjaciółek. Każdą ze srebrnych zawieszek pokryto złoceniem. Symboliczne wzory ozdobiono kolorową emalią i masą perłową, by lśniły pełnią blasku.

W 2022 roku najmodniejsza biżuteria ma rzucać się w oczy. Każda kobieta, która chce więc podążać za aktualnymi trendami, powinna zaopatrzyć się w naszyjnik, kolczyki czy bransoletkę w rozmiarze XXL.

W tym roku docenione zostaną również ponadczasowe perły. Biżuteria z perłami, może być w prosty sposób połączona z innych panującymi trendami. Jeśli szukamy czegoś odpowiedniego na podarunek dla bliskiej osoby, marka YES proponuje by sięgnąć po kolczyki z perłami. Pierścionki z perłami będą idealne dla kobiet ceniących ponadczasowe piękno. Niezależnie jednak od tego, w jakiej oprawie będą perły, pewne jest to, że nadadzą stylizacji szyku, elegancji i szlachetności.

Ślubny minimalizm

Wielkimi krokami zbliża się również czas, na który czekają narzeczeni. Końcem kwietnia na całego ruszy sezon ślubny.

Wybór biżuterii ślubnej wbrew pozorom jest niezwykle istotny. Niewłaściwie dobrana, może zaburzyć koncepcję stylizacji, ukrywać atuty urody, ale też być niekomfortowa, a tym samym psuć zabawę.

W ostatnich sezonach wśród najważniejszych trendów króluje minimalizm. Mowa jednak nie o formie dodatków, ale ich ilości. Coraz częściej panny młode decydują się na jeden wyrazisty element w postaci kolczyków lub naszyjnika, bez dokładania dodatkowych ozdób. Dodaje to stylizacji elegancji, a przy tym nie odwraca uwagi od urody panny młodej.

Marka YES idealnie wpisuje się w ten trend, proponując biżuterię, którą można łatwo dopasować do stroju i upodobań noszącej ją osoby. W asortymencie znajdują się całe komplety ozdób, które jednak z powodzeniem mogą być noszone pojedynczo. Dopasowana do indywidualnego stylu ślubna biżuteria może być także noszona razem z innymi stylizacjami, stanowiąc wyjątkowo cenną pamiątkę.

– Jeśli chodzi o trendy w biżuterii ślubnej niezmiennie królują prostota i klasyka. Są to wzory ponadczasowe. Obrączki soczewkowe płaskie, półokrągłe oraz okrągłe tzw. „starego typu”, podobne nosili nasi rodzice czy dziadkowie, te wzory można u nas znaleźć w kolekcji obrączek ślubnych „Zaprojektuj”, które mają zapewnioną dożywotnią pielęgnację. W przypadku pierścionków zaręczynowych również najczęściej wybierane są delikatne proste i klasyczne formy np. przepiękny pierścionek z kolekcji „Valentine” oraz całkowite przeciwieństwo pierścionek z kolekcji „Metropolitan”, który swoim blaskiem przyćmi każdy inny model pierścionka zaręczynowego i nie można tego modelu porównać do żadnego innego. Jest po prostu wyjątkowy – dodaje Elżbieta Kochan.

Projektanci przewidują również, że w tym roku, w ślubnych dodatkach będzie najczęściej pojawiał się kolor niebieski. Jeśli należycie więc do tych par młodych, które uwielbiają ślubne tradycje to kolczyki i biżuteria z niebieskim akcentem idealnie wpiszą się w tegoroczne trendy.