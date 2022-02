KGW „Koniczyna” z miejscowości Stale-Siedlisko na łamach „Sztafety” dzieli się z naszymi Czytelnikami sprawdzonymi przepisami na specjały, których nie może zabraknąć na stołach w Tłusty Czwartek. Dzięki wsparciu Społem PSS Stalowa Wola, który przekazał wszystkie niezbędne do ich wykonania produkty, panie z KGW przygotowały pączki, faworki, oponki i róże zapustne.

Oponki

Składniki:

0,5 kg mąki

0,5 kg sera (może być twaróg z serwatką)

0,5 szkl. cukru kryształu (może być puder)

4 jajka

3 łyżki masła

1 łyżka sody

1 łyżka octu

cukier wanilinowy do smaku (nie koniecznie)

1 litr oleju rzepakowego

1 kieliszek spirytusu

Wykonanie:

Mąkę wsypać na stolnicę, dodać ser i masło, krusząc ich w rękach. Wsypać sodę i wlać ocet, poszatkować wszystko nożem. Wbić jajka, wymieszać. Gotowe, wyrobione ciasto odstawić.

Okrągły garnek z grubym dnem wstawić na kuchenkę. Wlać olej i kieliszek spirytusu, aby oponki podczas smażenia nie wpiły tłuszczu. Należy uważać aby spirytus wlać do zimnego oleju.

W międzyczasie powracamy do pracy na stolnicy. Ucinamy część ciasta, wałkujemy wałkiem na grubość ok. 2 cm, wycinamy szklanką oponka. W środku oponki wycinamy kieliszkiem albo nakrętką od spirytusu otwór. Tak przygotowane oponki wkładamy na gorący tłuszcz i smażymy z dwóch stron. Kiedy już są jasno pomarańczowe, wykładamy je ostrożnie na tacce z papierem, aby odsączyły się tłuszczu. Po wystygnięciu posypujemy cukrem pudrem.

Pączki

Składniki

0,5 kg mąki

5 dkg drożdży

5 dkg masła

1 szkl. mleka

4 łyżki cukru kryształu

cukier wanilinowy lub laska wanilii

1 jajko

4 żółtka

szczypta soli

4 łyżki spirytusu

marmolada (najlepiej różana)

1 litr oleju rzepakowego

1 kostka smalcu

cukier puder do dekoracji

Wykonanie:

Mleko podgrzewamy, dodajemy drożdże, 1 łyżkę mąki i 1 łyżkę cukru. Mieszamy, odstawiamy na ok. 15 minut. Masło topimy i zostawiamy do ostygnięcia. Jajko i żółtka ucieramy z resztą cukru i wanilią. Mąkę wsypujemy do szerokiej miski, dodajemy sól. Wlewamy rozczyn z drożdży i delikatnie drewnianą łyżką mieszamy. Wlewamy utarte jaja i delikatnie wyrabiamy ciasto. Do ciasta wlewamy masło i 2 łyżki spirytusu. Dokładnie wyrabiamy, aby ciasto odchodziło od ręki. Ciasto przykrywamy ściereczką i odstawiamy w ciepłe miejsce do wyrośnięcia tak na ok. 1,5 godziny. Po tym czasie ciasto wyciągamy na stolnicę, podsypujemy mąką, wyrabiamy, wałkujemy na grubość ok. 1,5 cm. Z jednej strony brzegu ciasta kładziemy partiami nadzienie różane, przykrywamy drugą połówką ciasta i wycinamy szklanką kółka. Tak powstałe krążki odstawiamy do wyrośnięcia w ciepłe miejsce.

Przygotowujemy okrągły garnek z grubym dnem do smażenia. Wlewamy olej, dokładamy kostkę smalcu i dodajemy 2 łyżki spirytusu, aby pączki nie nasiąknęły tłuszczu podczas smażenia. Należy pamiętać, aby spirytus wlewać do zimnego oleju i jeszcze nie roztopionego smalcu. Jak tłuszcz osiągnie już odpowiednią temperaturę do smażenia wkładamy delikatnie pączki. Smażymy je z dwóch stron na ciemny złotawy kolor, a dookoła pączka powinna powstać jasna obwódka. Po upieczeniu pączki wykładamy na papier do odsączenia tłuszczu z powierzchni pączka i do wystygnięcia. Posypujemy cukrem pudrem lub ewentualnie lukrujemy.

Faworki (chrust)

Składniki

4 szkl. mąki

8 żółtek

10 łyżek kwaśnej śmietany

2 łyżki spirytusu

1 litr oleju rzepakowego

cukier puder do dekoracji

Wykonanie:

Mąkę wsypujemy na stolnicę, dodajemy żółtka, śmietanę i 1 łyżkę spirytusu, zagniatamy ciasto. Bardzo ważną czynnością jest „bicie wałkiem ciasta”. Jest to czynność wykonywana rytmicznie, mocno. Celem „bicia cista” jest pozbycie się pęcherzyków powietrznych, które powstały podczas zagniatania. Odstawiamy ciasto do odpoczynku w chłodne miejsce na ok. 10 minut.

Stolnice oprószamy mąką, ucinamy kawałek ciasta, wałkujemy cienko i tniemy w paski na szerokość ok. 3 – 4 cm. Następnie paski przecinamy w poprzek i pod ukosem. Tak powstałe krótkie kawałki przecinamy w środku, aby powstał otwór w który wkładamy róg tego kawałka i przewijamy. Tak powstały faworek nadaje się do smażenia.

Olej wlewamy do garnka lub gęsiarki z grubym dnem, dodajemy 1 łyżkę spirytusu. Podgrzewamy do odpowiedniej temperatury i wkładamy faworki. Smażymy z dwóch stron na jasnopomarańczowy kolor. Wykładamy na ręcznik papierowy do obsączenia. Po wystygnięciu posypujemy pudrem.

Róże zapustne

Składniki

4 szkl. mąki

8 żółtek

1 białko

10 łyżek kwaśnej śmietany

cukier waniliowy lub laska wanilii

2 łyżki spirytusu

1 litr oleju rzepakowego

cukier puder do dekoracji

marmolada (z dzikiej róży)

Skład ciasta na róże zapustne jest taki sam jak na faworki.

Wykonanie:

Mąkę wsypujemy na stolnicę, dokładamy żółtka, śmietanę, wanilię, 1 łyżkę spirytusu i zagniatamy. Też, jak w przypadku faworków „bijemy ciasto” z góry, aby pozbyć się nadmiaru pęcherzyków. Powstałe ciasto chłodzimy ok. 10 minut. Następnie wałkujemy i wykrawamy 3 formy: od szklanki, od literatki i od kieliszka. Nakładamy na siebie formy od największej do najmniejszej w środku smarując je białkiem, przyciskamy aby te 3 formy się zlepiły.

Rozgrzewamy olej najlepiej w okrągłym garnku i z grubym dnem, dodając 1 łyżkę spirytusu aby róże nie wchłonęły zbytnio tłuszczu. Gdy już olej jest gorący wkładamy ostrożnie różę płatkami do dołu. Po krótkim czasie smażenia przewracamy na drugą stronę. Upieczone róże wykładamy na ręcznik papierowy do odsiąknięcia. Wystudzone róże posypujemy pudrem, a w środek róży wkładamy marmoladę różaną.

Pączki łyżką kładzione (mini pączki)

Składniki

4 szkl. mąki

3 łyżeczki proszku do pieczenia

0,5 szkl. cukru pudru

cukier waniliowy lub wanilia

6 jaj

2 szkl. śmietany 12%

bakalie (żurawina, rodzynki…)

1 litr oleju

2 łyżki spirytusu

Wykonanie:

Mikserem rozbijam jajka ze śmietaną. Suche składniki jak mąka, proszek, cukier puder mieszam w większym pojemniku, następnie wlewam zmiksowane jaja ze śmietaną i ubijam do rozprowadzenia wszystkich grudek. Do tak powstałego ciasta dokładam bakalie, spirytus i mieszam.

Następnie przygotowuję garnek lub patelnię, wlewam olej i spirytus, podgrzewam. Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury wkładam ciasto łyżką do tłuszczu. Powstają małe, figlarne o zmiennych kształtach oponki, które same przekręcają się podczas smażenia w garnku. Smażymy do uzyskania ciemnozłotego koloru. Wyciągamy do odparowania i obsączenia na ręcznik papierowy. Po wystygnięciu posypujemy cukrem pudrem lub lukrujemy.

