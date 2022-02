Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to środki, na które czekały wszystkie samorządy. W poniedziałek, 21 lutego, w Starostwie Powiatowym w Nisku wręczono czeki na środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Samorządowcom z powiatu i jego gmin bony wręczył infrastruktury Rafał Weber. Do powiatu i gmin z terenu powiatu niżańskiego trafi nieco ponad 14 mln zł.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Do kogo trafiły środki?

Gmina Harasiuki

Z RFRD gmina otrzymała w tym rozdaniu 934 854 zł. Środki zostaną przeznaczone na modernizację blisko 900 metrów drogi w miejscowości Harasiuki.

– Bardzo serdecznie dziękuję za kolejne wsparcie finansowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Chciałbym podziękować zarówno za tę drogę w Harasiukach, która łączy się z drogą wojewódzką. Zostanie przebudowany bardzo ważny dla nas odcinek. Powstanie też chodnik. Wszystko w formule „zaprojektuj i buduj” – wyjaśnia wójt gminy Krzysztof Kiszka. – Kwota, którą dziś otrzymujemy jest chyba najniższa, ale cieszę się, że kolejne zadanie będzie zrealizowane.

Gmina Krzeszów

950 180 zł – czek na taką kwotę odebrał wójt gminy Krzeszów Stanisław Nowakowski. – Nasz wniosek był na liście rezerwowej. Prosiliśmy pana premiera, pana ministra, żebyśmy znaleźli się na liście podstawowej i tak się stało. Dlaczego ten wniosek, ta droga są takie ważne? U nas w Krzeszowie kościół jest na górce. Są tylko dwie drogi, które do niego prowadzą. Z jednej strony, od centrum Krzeszowa, jest to ulica Kościelna, która została już wyremontowana. Ponieśliśmy na nią duże nakłady, ponieważ było tam osuwisko. Z drugiej strony do kościoła prowadzi droga tzw. Podgóra, która łączy się z drogą powiatową. Notabene, przy tej drodze do kościoła znajduje się zakład pogrzebowy. Jego właściciel bardzo często mi mówił „Stanisław, zrób coś z tą drogą, bo nieboszczycy nie pozwolą ci później żyć na tamtym świecie”. Udało się, myślę, że wykonamy tę drogę i spokojnie będę mógł żyć na tym drugim świecie – mówił nieco żartobliwie wójt Stanisław Nowakowski.

Gmina Jarocin

Kwotę 2 085 051 zł z rządowego funduszu otrzymała gmina Jarocin. Czek z rąk wiceministra odebrał zastępca wójta Andrzej Kata. – Cieszymy się bardzo z tak wysokiego dofinansowania. Ważne, że to rozstrzygnięcie nastąpiło na początku roku, bo w poprzednich latach czasem ciężko było się wyrobić z wnioskami. Nasz wniosek obejmuje dwie drogi. Są to drogi w Domostawie i Jarocinie – mówił wicewójt Andrzej Kata. Jak wyjaśniał, obie drogi powstaną w pasach nowej zabudowy jednorodzinnej. – Umożliwią zarówno rozwój sołectwa Domostawa, jak i sołectwa Jarocin – podkreślał.

Gmina Jarocin złożyła także drugi wniosek do RFRD, który obecnie znajduje się na liście rezerwowej. To wniosek na drogę łączącą Szyperki z miejscowością Zdziary oraz drogę z Golc do granicy z gminą Ulanów.

Gmina i miasto Nisko

Symboliczny czek na kwotę 2 239 601 zł z rąk wiceministra infrastruktury Rafała Webera odebrał burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk. Przekazana dotacja zostanie przeznaczona na rozbudowę ulicy Rzeszowskiej Bocznej II na osiedlu Warchoły w Nisku. Cała inwestycja pochłonie 3 732 669 zł, w tym wkład własny gminy wyniesie 1 493 068 zł.

– Droga ta będzie otwierała duże tereny pod budownictwo jednorodzinne – mówił burmistrz Waldemar Ślusarczyk. – Dzięki takim inwestycjom, gmina Nisko posiada bogactwo jakim są tereny pod budownictwo. Dzięki takim dofinansowaniom możemy te tereny otwierać. Możemy je uzbrajać i umożliwiać wszechstronny rozwój gminy i miasta Nisko.

Powiat Niżański

Największe wsparcie spośród niżańskich samorządów otrzymał Powiat Niżański. 7 800 000 zł zostanie przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej Krzeszów – Harasiuki.

– Jest to inwestycja, której całkowita wartość kosztorysowa wynosiła 22 mln zł. Jesteśmy już po rozstrzygnięciu przetargowym. Po przetargu ta wartość wynosi 17 mln 300 tys. zł. Na otrzymanym od pana wiceministra czeku jest kwota 7 mln 800 tys. zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Chcę jednak powiedzieć, że Powiat Niżański na realizację tej inwestycji złożył również wniosek do Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład i otrzymaliśmy w niego dofinansowanie w wysokości 11 mln zł – wyjaśniał starosta niżański Robert Bednarz. – Mamy na ten moment zapewnione pełne, 100 procentowe, finansowanie tej inwestycji ze środków zewnętrznych.

rządowy fundusz rozwoju dróg

Środki z RFRD dla Powiatu Niżańskiego oraz gmin Harasiuki, Jarocin, Krzeszów i Nisko 1 of 10 - +

Czytaj również:

Zielona energia dla Niska

Fundusz Rozwoju Dróg: Blisko 14 mln zł popłynie do powiatu i gmin z terenu powiatu stalowowolskiego

rządowy fundusz rozwoju dróg

Czytaj i komentuj także na naszym Facebooku