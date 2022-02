Przeciw zdalnemu nauczaniu, zamykaniu szkół i przymusowej kwarantannie. Pod hasłem „Nigdy więcej zamykania szkół i zdalnego nauczania” 21 lutego punktualnie o godz. 12 w Parku Miejskim w Nisku odbyła się konferencja członków Konfederacji Korony Polskiej . – Chcemy zamanifestować nasz sprzeciw wobec tego co dzieje się w placówkach edukacyjnych – mówiła Kazimiera Sarzyńska z Konfederacji Korony Polskiej.

Przeciw zdalnemu nauczaniu

– Domagamy się stacjonarnej nauki dzieci w szkołach, zaprzestania segregowania uczniów, nauczycieli i pracowników szkół na zaszczepionych i niezaszczepionych, zaprzestania zmuszania dzieci, nauczycieli i rodziców do noszenia maseczek. A przede wszystkim sprzeciwiamy się zamykaniu dzieci w domach przez zdalne nauczanie czy przez nielegalne kwarantanny – wyjaśniała Sarzyńska.

Konfederacja: Wytyczne niezgodne z prawem

– Wszystkie te wytyczne, które są przygotowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki są niezgodne z prawem. Potwierdza to wiele wyroków sądów. Często dyrektorzy, czy to w związku z brakiem wiedzy, czy z brakiem odwagi by przeciwstawić się bezprawiu, narzucają reżim sanitarny w szkołach. Warto tu podkreśli, że już niejeden rodzic walczył o swoje prawa i dowiedział się w sanepidzie, że obowiązek jest przerzucony na dyrekcję. To nie dyrektor stoi w wejściu, w drzwiach do szkoły i nakazuje uczniom zasłaniać usta i nos, czy dezynfekować ręce, on przerzuca ten obowiązek na pracowników.

Apelują o powrót do normalności

Jak wyjaśniała Kazimierza Sarzyńska, osoba pełniąca funkcje publiczne, która dopuszcza się przekroczenia swoich uprawnień podlega pod artykuł 231 Kodeksu karnego i grozi jej kara 3 lat pozbawienia wolności. – Apelujemy o przestrzeganie prawa. Apelujemy o powrót normalności – podkreślała.

W spotkaniu w Nisku, oprócz Kazimiery Sarzyńskiej, uczestniczyli też nauczycielka Małgorzata Cisło, rodzic Jan Konior i Dariusz Banaś, przedstawiciel leżajskiego okręgu Konfederacji Korony Polskiej.

Po spotkaniu z dziennikarzami członkowie Konfederacji przeszli do budynku RCEZ, Starostwa Powiatowego i Urzędu Gminy i Miasta w Nisku, gdzie złożyli przygotowane przez siebie protesty ws. zdalnego nauczania i zamykania szkół.

Akcja jest organizowana przez Konfederację Korony Polskiej i Ogólnopolski Strajk „Dzieci do szkół!”.

