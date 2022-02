Polski Ład najmocniej wpłynie na emerytów. Zdecydowana większość seniorów otrzyma już w tym roku wyższe świadczenia niż do tej pory, co wynika nie tylko z planowanej waloryzacji emerytur, ale też z rozwiązań podatkowych wprowadzonych wraz z Polskim Ładem.

W styczniu weszła w życie reforma podatkowa Polskiego Ładu. Nowe regulacje: zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. złotych oraz naliczanie składki zdrowotnej w całości od dochodu, były w sumie korzystne jedynie dla emerytów o dochodach do 4920 zł brutto miesięcznie.

Pierwsza wersja Polskiego Ładu nie zakładała ulgi dla osób otrzymujących emerytury w wysokości

od 4 920 zł do 12 800 zł. Dlatego w styczniu 2022 roku ponad 420 tys. osób otrzymało niższe przelewy niż do tej pory.

Polski Ład. Zmiany w naliczaniu emerytur

Dopiero 21 stycznia rząd ogłosił, że ulga dla klasy średniej obejmie także emerytów i rencistów. Stąd od lutego br. emeryci i renciści, którzy pobierają świadczenia w przedziale 4920 zł – 12 800 zł mają obliczaną zaliczkę na podatek i składkę na korzystniejszych zasadach. Ci, którzy w styczniu otrzymali niższe świadczenia, dostaną wyrównanie.

Zwrot nadpłaconego podatku przysługuje na podstawie rozporządzenia Ministerstwa Finansów. W kolejnych miesiącach świadczeniobiorcy z tej grupy mają otrzymać emerytury w takiej wysokości, jak w końcu 2021 roku.

Reforma pozostaje niekorzystna dla emerytów, których świadczenia wynoszą powyżej 12 800 tys. złotych. W Polsce takich osób jest około 460.

Emeryci nie muszą składać oświadczenia PIT-2

Należy przypomnieć również, że emeryci nie muszą składać do ZUS oświadczenia PIT-2. Ulga podatkowa naliczana jest automatycznie przy wypłacie świadczeń emerytalnych. Natomiast pracujący emeryci nie mogą skorzystać ponownie z ulgi podatkowej u aktualnego pracodawcy.

Z kolei emeryci kontynuujący pracę zarobkową odczują zmniejszenie kwot netto wynagrodzenia otrzymywanego co miesiąc z tytułu umowy o pracę. Związane jest to z kwotą wolną od podatku, która jest rozliczana w pierwszej kolejności ze świadczeń emerytalnych przez ZUS. Oznacza to, że z umowy o pracę zapłacą pełną zaliczkę na podatek, niepomniejszoną o tzw. kwotę zmniejszającą podatek, czyli 425 zł i całą składkę zdrowotną.

Warto wskazać, że Polski Ład wprowadza nową ulgę „PIT-0” dla pracujących seniorów, ale dotyczy on wyłącznie osób, które pomimo uprawnień do otrzymywania emerytury jej nie pobierają.

Czytaj również:

Rządowe fundusze na niżańskie drogi. Samorządy powiatu niżańskiego otrzymały łącznie 14 mln zł z RFRD