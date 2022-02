Radny Rady Powiatu Stalowowolskiego Dariusz Bańka w złożonej interpelacji wnioskował o wyznaczenie i wykonanie oznakowanego przejścia dla pieszych na ulicy 1 Sierpnia w Stalowej Woli na skrzyżowaniu między wiaduktem, warsztatami terapii zajęciowej i blokiem mieszkalnym. Dyrektor Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie negatywnie zaopiniował ten wniosek.

– Na ulicy 1 Sierpnia na skrzyżowaniu między wiaduktem, warsztatami terapii zajęciowej i blokiem mieszkalnym nie ma wyznaczonego przejścia dla pieszych od strony szkoły „budowlanki”. Uczniowie tej szkoły tłumnie przechodzą przez w/w skrzyżowanie gdzie popadnie idąc w kierunku dworca PKP i PKS. Szkoła „budowlanka” liczy ponad 900 uczniów, z których większość dojeżdża autobusami lub pociągami. Przechodząc przez to skrzyżowanie w nieoznakowanych i niewyznaczonych miejscach często dochodzi tam do niebezpiecznym sytuacji, w relacji pieszy-samochód. Jest to najkrótsza droga do dworca PKS i PKP, uczniowie przemierzają ją kilka razy dziennie, do szkoły i ze szkoły, jak również okoliczni mieszkańcy – czytamy w interpelacji radnego Dariusza Bańki.

Radny prosił o zlokalizowanie i wykonanie w obrębie skrzyżowania oznakowanego przejścia dla pieszych, co poprawiłoby poziom bezpieczeństwa w tym rejonie.

W związku ze złożoną interpelacją starosta stalowowolski Janusz Zarzeczny złożył stosowne pismo do dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie.

– Rozpatrywane miejsce zlokalizowane jest na działce nr 3255 i należy do Zarządu Województwa Podkarpackiego, która nie stanowi ciągu drogi wojewódzkiej nr 871. Ponadto, jak wynika z pisma w ciągu ul. 1 Sierpnia w dwóch lokalizacjach wykonane są zaniżenia chodników, co ułatwia w tych miejscach przekraczanie jezdni, natomiast piesi przekraczają jezdnię w dogodnych dla nich miejscach wzdłuż istniejących obustronnych chodników – informuje starosta w oparciu o otrzymaną odpowiedź z PZDW.

Biorąc pod uwagę powyższe pinia dyrektora Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie była negatywna.