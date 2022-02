Nisko znalazło się wśród gmin Podkarpacia, które otrzymają wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 – 2020 na montaż odnawialnych źródeł energii. Pierwszeństwo w projekcie mają mieszkańcy, którzy w 2016 roku złożyli wnioski udziału w niżańskim projekcie OZE.

Projekt OZE dla Niska

– Projekt Odnawialnych Źródeł Energii, głównie fotowoltaiki, to projekt który dosłownie udało się nam wyszarpać. Myślę, że najbardziej zadowoleni będą mieszkańcy domów jednorodzinnych, bo ten projekt dotyczy 560 z nich. Chcemy, aby te mikroinstalacje fotowoltaiczne były wykonane jeszcze w tym roku. Wobec tego już w poniedziałek, 21 lutego, wystartowaliśmy z wielką akcją potwierdzania wniosków, które zostały złożone jeszcze w 2016 roku – mówi burmistrz Niska Waldemar Ślusarczyk.

Dofinansowanie na wnioski z 2016 roku

Jak wyjaśnia burmistrz, do osób, które w 2016 roku złożyły wnioski przesłano informacje o konieczności ich potwierdzenia oraz podpisaniu umowy. – Jest to bardzo ważne, bo jeśli podpiszemy umowy do końca marca, to instalacja będzie rozliczana z PGE na starych zasadach – dodaje burmistrz.

Będzie uzupełnianie listy?

Czy wszyscy, który w 2016 roku złożyli wnioski będą obecnie zainteresowani instalacjami? – Myślę, że nie. Wpływ na to mogą mieć zmiany miejsca zamieszkania i różnego rodzaju sytuacja rodzinne. Dlatego też chcemy jak najszybciej zrobić rozeznanie i wiedzieć ile z tamtych wniosków jest nadal aktualne. Na pewno będzie uzupełnianie listy – wyjaśnia.

Mieszkańcy zapłacą tylko 16 procent

Dofinansowanie do instalacji wyniesie 84,6 proc. całej jej wartości. Na mieszkańcach będzie spoczywać pokrycie niespełna 16 procent wartości inwestycji.

– Koszty całego projektu dziś są jeszcze nie do końca znane, choć szacujemy, że będzie to około 3 mln zł – tłumaczy Waldemar Ślusarczyk.

W czwartek spotkanie dotyczące wniosków

Spotkania dotyczące potwierdzenia wniosków odbędą się w czwartek, 24 lutego, w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 2 w Nisku ul. Tysiąclecia 12A o godz. 15 i 16 oraz o godz 17. Wcześniej pracownicy urzędu proszą o zgłoszenie telefoniczne i potwierdzenie godziny spotkania tel. 15 8415 667 oraz 15 8415 646. Dla osób, które nie będą mogły uczestniczyć w spotkaniu, umożliwiony będzie udział w nim on-line. Szczegóły na stronie internetowej Urzędu Gminy i Miasta Nisko.

