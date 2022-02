Liga okręgowa zainauguruje rozgrywki 19 marca. Po rundzie jesiennej na czele tabeli z identyczna ilością 34 punktów Sokół Nisko i Stal Gorzyce.

Sokół rozegrał do tej pory pięć sparingów. Trzy zakończył zwycięstwem, z liderem klasy B drugiej grupy KS Trenera Łukasza Kościelskiego Stalowa Wola 11:3 (Serafin 3, Cichoń 2, Marut, Młynarczyk, Stępień, M.Tur, Kobylarz, Dziopak), z wiceliderem rzeszowskiej „okręgówki” Włókniarzem Rakszawa 5:1 (Dziopak, M.Tur, Kobylarz, Sokołowski, Masternak) i z Janowianką 3:1 (Młynarczyk 2, Cichoń). Dwa zremisował, z Alitem Ożarów (M.Tur, Dziopak) i ze Zdziarami 3:3 (Młynarczyk 2, Dziopak).

Stal rozegrała cztery mecze kontrolne. W pierwszym rozgromiła Olimpię Pysznica 7:1 (Filipak 2, Szymanek, Kowalczyk i 3 gole piłkarze testowani), następnie zremisował bezbramkowo ze Stalą II Stalowa Wola i pokonał w Staszowie Klimontowiankę 3:2 (Filipiak, Świąder, Snopek).

W pierwszej wiosennej kolejce liderzy zagrają na wyjazdach. Lider z Niska w Stalowej Woli z rezerwami „Stalówki”, a wicelider w Stalach z Transdźwigiem.

Z Sokołem pożegnało się dwóch zawodników: Patryk Tur (wyjechał za granicę) oraz Damian Oleksak, natomiast Stal zamierzają opuścić przed wznowieniem rozgrywek ligowych: Michał Partyka i Paweł Kaczmarczyk, którzy chcą wrócić do Bukowej Jastkowice (klasa A), z której to trafili do Gorzyc. Żeby jednak tak się stało, musi na to wyrazić zgodę ich obecny pracodawca.