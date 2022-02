Po 5 latach miasto Stalowa Wola wraca do tematu mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Jednak dofinansowanie na panele fotowoltaiczne czy instalacje solarne nie dotyczy wszystkich zainteresowanych mieszkańców. W pierwszej kolejności pod uwagę brani są właściciele blisko 500 domów jednorodzinnych, którzy już w 2017 roku podpisali umowę na realizację projektu.

W 2016 roku w imieniu gminy nabór chętnych mieszkańców prowadziło MZK w Stalowej Woli. Z osobami, które zakwalifikowały się do projektu w lutym 2017 zostały podpisane umowy na realizację projektu.

Zadanie obejmuje więc swym zakresem montaż 328 instalacji fotowoltaicznych oraz 168 instalacji solarnych (łącznie 496 instalacji). Mieszkańcy, którzy zdecydują się na ponowny udział w projekcie, będą mogli liczyć na montaż instalacji do 2023 roku z rozliczeniem z PGE, jeszcze korzystnym dla klientów po „starych zasadach”.

OZE – tylko dla osób, które podpisały umowę w 2017 roku

W związku z upływem ponad 5 lat istnieje konieczność weryfikacji osób, z którymi gmina zawarła umowy. Termin przewidziany na tę ponowną weryfikację jest jednak bardzo napięty.

W związku z tym w dniach od 23 lutego do 1 marca 2022 roku mieszkańcy, którzy zawarli z gminą umowy, powinny zgłosić się do Biblioteki Międzyuczelnianej przy ulicy Popiełuszki 10. Beneficjentów projektu obowiązuje jednak harmonogram, który dostępny jest między innymi na stronie internetowej Urzędu Miasta.

Z uwagi na bardzo napięty harmonogram realizacji projektu, narzucony przez Urząd Marszałkowski pracownicy UM proszą, aby w podanych dniach zgłaszały się tylko i wyłącznie osoby, które zawarły z gminą umowę na montaż instalacji.

Osoby, które takich umów nie zawarły w podanych terminach nie będą obsługiwane. W przypadku zwolnienia się miejsc, dla osób zainteresowanych udziałem w projekcie zostanie ogłoszony nabór uzupełniający.

Wszystkie osoby, które będą zgłaszać się w celu aktualizacji umowy, powinny zabrać ze sobą: dowód osobisty, ostatni rachunek/fakturę za prąd, dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości, na której ma być montowana instalacja, orzeczenie o niepełnosprawności (jeżeli członkiem gospodarstwa domowego jest osoba posiadająca takie orzeczenie), kartę dużej rodziny w przypadku rodzin wielodzietnych oraz decyzję w sprawie ustalenia dodatku pielęgnacyjnego, zasiłku rodzinnego lub decyzji w sprawie przyznania pomocy rzeczowej w formie opału.

Warunki udziału w projekcie

Każdy mieszkaniec, który zawarł z gminą Stalowa Wola umowę na realizację projektu ma zagwarantowaną instalację o mocy wskazanej w umowie. Istnieje natomiast możliwość zmiany rodzaju instalacji z fotowoltaicznej na solarną i na odwrót.

Jeżeli w przeciągu tych pięciu lat oczekiwania ktoś już wykonał instalację, to w ramach projektu może ją „powiększyć” i dołożyć paneli maksymalnie do mocy wskazanej w umowie, jednak łączna moc nie może przekraczać realnego zapotrzebowania gospodarstwa.

Ważnym warunkiem udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zaległości finansowych względem gminy Stalowa Wola. Również jeżeli uległ zmianie właściciel budynku, to taki budynek nadal jest objęty projektem pod warunkiem, iż nowy właściciel zgłosi się, wyrazi wolę uczestnictwa w projekcie oraz przedłoży dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości i nie będzie miał zaległości względem gminy. Natomiast w przypadku nieruchomości, której właścicielem jest kilka osób, to zgodę na montaż instalacji muszą wyrazić wszyscy właściciele.

Osoby, które w 2017 roku podpisały umowę, a teraz chcą zrezygnować, również powinny przyjśc na spotkanie z pracownikiem UM.

Wartość projektu wynosi 10 mln złotych przy dofinansowaniu w wysokości 6,3 mln złotych. Wkład mieszkańców wyniesie 2,7 mln złotych, a wkład gminy to 944 tysiące złotych.

Harmonogram przyjęć osób, które podpisały umowę w 2017 roku.

