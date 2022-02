21 lutego br. wiceminister infrastruktury Rafał Weber wręczył samorządowcom z terenu powiatu stalowowolskiego symboliczne bony z kwotą dotacji przyznanej na inwestycje drogowe w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Do powiatu i gmin z terenu powiatu stalowowolskiego trafi blisko 14 mln zł.

Powiat stalowowolski jak i gminy z terenu powiatu stalowowolskiego podobnie jak w latach ubiegłych również i w tym roku składały wnioski o dotację na budowę, przebudowę, modernizację ciągów komunikacyjnych. Część wniosków uzyskała dotację, część trafiła na listę rezerwową. Są też takie wnioski, które w tym rozdaniu nie mogą liczyć na dofinansowanie.

– 201 mln zł trafi w tym roku do jednostek samorządu terytorialnego z naszego województwa, a to też dzięki temu, że premier Mateusz Morawiecki postanowił blisko 40 mln zł z rezerwy, którą dysponuje przeznaczyć właśnie na nowe zadania, które zostały skierowane do realizacji i wchłonięte na listę podstawową. Do powiatu stalowowolskiego trafi blisko 14 mln zł. Jest też bardzo duża szansa, powiem szczerze granicząca z pewnością, że te zadania znajdujące się na liście rezerwowej po wygenerowaniu oszczędności, a takowe wiem, że już są zostaną wchłonięte na listę podstawową, uzyskają dofinansowanie i też będą realizowane – mówił Rafał Weber, wiceminister infrastruktury.

Powiat Stalowowolski

Powiat stalowowolski uzyskał wsparcie na przebudowę drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl n/Sanem. Inwestycja uzyskała 60 proc. dofinansowanie w kwocie 3 873 275 zł

– Te pieniądze są przeznaczone na most na Sanie, z drogą łączącą most z drogą wojewódzką w gminie Radomyśl. Parę lat temu zrobiliśmy remont na moście jeśli chodzi o przejezdność, teraz chcielibyśmy wzmocnić konstrukcję, pomalować ten most czyli dokończyć remont. Droga biegnąca od mostu liczy sobie ponad kilometr. Będzie to droga ze ścieżkami rowerowymi, chodnikami, z odwodnieniem. Ta inwestycja jest rzędu ponad 6 mln zł – mówił Janusz Zarzeczny, starosta stalowowolski.

Na liście rezerwowej, na drugim miejscu znalazło się zadanie dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr 2502 – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli etap 2 i przebudowa drogi powiatowej nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli.

– Druga inwestycja znalazła się na liście rezerwowej, a dotyczy miasta Stalowej Woli, a mianowicie odcinka drogi KEN oraz drugiego etapu ulicy Dąbrowskiego. To też bardzo istotne inwestycje dla Stalowej Woli, które poprawią komunikację naszego miasta, a jednocześnie też zmienią jego oblicze. Ulica KEN – tu będzie nowe oświetlenie, nowe ścieżki rowerowe i całość inwestycji związanych z instalacjami podziemnymi – mówił włodarz powiatu.

Gmina Stalowa Wola

Gmina Stalowa Wola otrzymała dotację na zadanie pn. Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej nr G101032R – ul. Spacerowej oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK77) – ul. Energetyków w Stalowej Woli. Miasto uzyskało 70 proc. dotację w wysokości 8 019 794 zł.

– Miasto Stalowa Wola otrzymuję dotację na zadanie, które opiewa na kwotę niecałych 12 mln zł, modernizacja i budowa nowego przebiegu ulicy Spacerowej. Pierwszy odcinek ulicy Spacerowej biegnący od firm usytuowanych w dolnej części tej ulicy do wyjazdu, do ulicy Energetyków. To jest odcinek blisko 700 metrów. Bardzo istotny, właśnie ze względu na dojazd do dużych firm, które tam się mieszczą, ale również kilkuset garaży znajdujących się przy tej ulicy. Odcinek bardzo mocno zdegradowany, niebezpieczny, dzięki tym środkom nabierze nowej jakości, bezpieczeństwa, dzięki odwodnieniu chodnikom, ścieżce rowerowej, ale również pełnemu oświetleniu tej ulicy – mówił prezydent Lucjusz Nadbereżny.

– Wykorzystujemy też szansę do tego aby wyznaczyć nowy szlak przebiegu ulicy Spacerowej budując turborondo w ulicy Energetyków, które będzie przebijało się na druga stronę i prowadziło do uśpionych działek inwestycyjnych między ulicą Energetyków, a torami kolejowymi. W ten sposób realizujemy wizje nowego wjazdu do miasta Stalowej Woli od strony Niska – dodał włodarz miasta.

Gmina Radomyśl nad Sanem

Gmina Radomyśl nad Sanem uzyskała wsparcie na przebudowę dróg wewnętrznych w obrębie Woli Rzeczyckiej i Dąbrowy Rzeczyckiej. 60 proc. dotacja opiewa na 467,4 tys. zł.

– Będą to dwie drogi wewnętrzne w zabudowie mieszkaniowej. Pierwsza z nich biegnie do szkoły podstawowej w Woli Rzeczyckiej, będzie to ciąg komunikacyjny znacznie bezpieczniejszy, droga będzie poszerzona, wydzielony zostanie pas dla ruchu rowerowego i pieszego. Druga z dróg na osiedlu mieszkaniowym w Dąbrowie Rzeczyckiej, tam powstały już nowe domy i będą powstawać kolejne. Bardzo ważne zadania dla naszych społeczności lokalnych – mówił Jan Pyrkosz, wójt gminy Radomyśl nad Sanem.

Gmina Zaklików

Gmina Zaklików otrzymała dotację na zadanie pn. Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych: 101406R Zaklików – Antoniówka w km 0+963 do km 1+820 w miejscowościach Zaklików, Antoniówka (obręb Zdziechowice Drugie) i drogi nr 101411R Łysaków – wieś w km 0+10 do km 0+402 i od km 0+602 do km 0+810 w miejscowości Łysaków. 60 proc. dotacja opiewa na nieco ponad 1 mln zł.

– Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg to bardzo cenna i ważna inicjatywa rządu. Ona jest istotna dla nas samorządowców, ale szczególne znaczenie ma dla mieszkańców naszych gmin, naszych powiatów, którzy tymi drogami podróżują, przy tych drogach mieszkają. Dzięki tym środkom uda nam się zmodernizować, przebudować drogę w obrębie miejscowości Łysaków, Antoniówka oraz Zaklików – mówił burmistrz Dariusz Toczyski.

Modernizowana droga będzie biegła koło jednego z zakładów pracy, gdzie powstaną nowe parkingi. Droga będzie miała nową nawierzchnię, powstanie też przepust, który spowoduje, że ta droga nie będzie niszczona przez wody opadowe, wody roztopowe spływające z pól. Inwestycja powinna mieć swój finał w bieżącym roku.

Gmina Zaleszany

Gmina Zaleszany uzyskała dotację na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kępie Zaleszańskie. 60 proc. dotacja opiewa na 253 957 tys. zł.

– To dofinansowanie poprawi infrastrukturę drogową w naszej gminie, ale także wpłynie na poprawę bezpieczeństwa. Zadanie, które będzie realizowane to jest droga w Kępiu Zaleszańskim, tam będzie przebudowa całkowita drogi, to jest około 600 metrów wraz z nową nawierzchnią. Droga będzie poszerzona. Jest to ważne zadanie również dlatego, że w jednym z wariantów droga ekspresowa S74 i droga, która będzie realizowana będą się łączyły – mówiła Marzena Kuna, przewodnicząca Rady Gminy Zaleszany.

Na listę rezerwową trafiły zadania dotyczące przebudowy drogi gminnej w miejscowości Obojna (gmina Zaleszany) oraz przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowości Pysznica.