Mieszkańcy ulicy por. Józefa Sarny w Stalowej Woli od lat czekają na budowę drogi prowadzącej do ich posesji. Obecna nie ma nawierzchni asfaltowej, co mocno daje się we znaki zwłaszcza przy opadach deszczu. Miasto zdecydowało o wykonaniu projektu dla tej inwestycji – to pierwszy krok w kierunku jej realizacji.