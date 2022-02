Gmina Zaklików prowadzi modernizację stadionów sportowych w trzech miejscowościach: Zdziechowice, Zaklików i Lipa. Inwestycje realizowane są przy wsparciu środków zewnętrznych z Ministerstwa Sportu.

Gmina Zaklików modernizację obiektów sportowych rozpoczęła od złożenia w marcu 2019 roku wniosku w ramach programu Sportowa Polska pn. Remont i rozbudowa obiektów sportowych w gminie Zaklików, na który składały się następujące zadania: modernizacja stadionu w miejscowości Zdziechowice oraz modernizacja obiektu sportowego w miejscowości Lipa – budowa zaplecza sanitarno-szatniowego.

Modernizacja stadionu w miejscowości Zdziechowice dobiega końca

Modernizacja obiektu sportowego w Zdziechowicach będzie miała swój finał w 2022 roku.

– Po przeprowadzonych pracach boisko posiada nawierzchnię z trawy naturalnej sportowej sianej na odpowiednio przygotowanym podłożu wraz z instalacją zraszania płyty boiska. Ze względu na różnice poziomów terenu wokół boiska konieczne było uformowanie skarpy i wyrównanie przyległego do boiska terenu wraz z posianiem trawy parkowej. W związku ze stwierdzeniem nieprawidłowości w budowie nawierzchni płyty boiska ostateczny termin zakończenia zadania został przesunięty na 2022 rok. Wartość zadania to 1 141 191,54 zł – informuje Dariusz Toczyski, burmistrz Zaklikowa.

Dodatkowo gmina w ramach środków własnych wykonała na obiekcie w Zdziechowicach: zasilanie pod planowane oświetlenie (linie kablowe i fundamenty), ciek odprowadzający wodę opadową poza płytę boiska i działkę sąsiadującą. Do wykonania w roku 2022 zaplanowana została budowa oświetlenia płyty boiska tj. montaż słupów, opraw i sterowania.

Będzie ciąg dalszy inwestycji w Lipie

W 2021 roku gmina zakończyła modernizację obiektu sportowego w miejscowości Lipa w zakresie budowy zaplecza sanitarno-szatniowego.

Na program użytkowy zaplecza składają się szatnie dla zawodników, pomieszczenia klubowe, toalety. Budynek zaprojektowano tak aby był przyjazny dla osób niepełnosprawnych. W ramach zrealizowanego zadania wykonano również demontaż starego ogrodzenia betonowego, rozbiórkę słupów oświetleniowych, wybudowano z kostki betonowej ciągi komunikacji pieszo – jezdnej wokół obiektu, wykonano niwelację terenu, zamontowano kosze na śmieci, wykonano trawniki z trawy naturalnej w rolce.

Do nowego pawilonu sportowego w Lipie zostały wykonane przyłącze wodociągowe zasilające budynek zaplecza, przyłącze gazowe do budynku na podstawie odrębnego opracowanego projektu oraz instalacje elektryczne zasilające budynek zaplecza. Łączna wartość zadania wyniosła 1 160 892,97 zł.

W ramach zadań własnych gmina dokonała rozbiórki starej trybuny wraz z pracami towarzyszącymi i montażem nowej trybuny na stadionie sportowym w Lipie, za kwotę 59 267,56 zł. Wartość dofinansowania uzyskana z Ministerstwa Sportu do realizacji powyższych zadań Zdziechowicach i w Lipie to kwota 895 500 zł.

– W minionym roku złożyliśmy kolejny wniosek o dofinansowanie zadania pn. „Modernizacja boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej w ramach modernizacji stadionu sportowego w miejscowości Lipa”. Planowana wartość wydatków związanych z realizacją zadania to 2 241 009 zł, w tym dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w kwocie 1 120 500 zł. W bieżącym roku planujemy podpisać umowę z Ministerstwem Sportu, ogłosić przetarg, wyłonić wykonawcę i rozpocząć realizacje zadania – informuje burmistrz Dariusz Toczyski.

Przewidywany zakres prac obejmuje: modernizację boiska piłkarskiego o wymiarach 64 m x 100 m o nawierzchni z trawy naturalnej (wraz z montażem wiat stadionowych dla zawodników rezerwowych, sędziów i służby sanitarnej), budowę oświetlenia i monitoringu, budowę instalacji odwodnienia, nawodnienia (budowę zbiornika na wody opadowe, które będą wykorzystane do zraszania płyty stadionu oraz budowę alternatywnego podłączenia do istniejącego przyłącza wodociągowego), budowę ogrodzenia (demontaż obecnego ogrodzenia, montaż ogrodzenia z piłkochwytami oraz montaż ogrodzenia uniemożliwiającego wtargnięcie kibiców na płytę boiska) oraz zagospodarowanie terenu.

Przebudowywany stadion w Zaklikowie powstał w latach 60 ubiegłego stulecia

W 2020 roku gmina złożyła wniosek na przebudowę stadionu sportowego w Zaklikowie pn. „Przebudowa istniejącego stadionu sportowego Klubu SANNA Zaklików”. Dotacja z ministerstwa opiewa na ponad 1 mln zł.

– Zadanie jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia to 30 maj 2022 r. W ramach zadania wykonano: budowę nowej płyty boiska, instalację zraszania wraz z budową zbiornika na wody opadowe, która będzie wykorzystywana też do zraszania boiska, wybudowano alternatywne podłączenie do istniejącego przyłącza wodociągowego, ogrodzenie (demontaż obecnego ogrodzenia i montaż ogrodzenia z piłkochwytami, montaż ogrodzenia uniemożliwiającego wtargnie kibiców na płytę boiska) – informuje burmistrz Zaklikowa.

Do realizacji w bieżącym roku pozostało: wykonanie trybun na 201 miejsc siedzących wraz z sektorem dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, montaż dwóch wiat stadionowych szesnastoosobowych dla zawodników rezerwowych dla sędziów i służby sanitarnej, montaż obiektu WC wyposażonego w sanitariaty zaopatrzone w wodę i zasilanie elektroenergetyczne, wybudowanie i montaż oświetlenia i monitoringu boiska, utwardzenie terenu wokół obiektu klubu wraz z budową ciągów dla pieszych z kostki betonowej.