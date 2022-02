Blisko 1 milion 250 tysięcy złotych kosztował nowy aparat RTG, który trafił do szpitala w Nisku. Sprzęt już służy pacjentom placówki.

Aparat RTG dla pracowni diagnostyki obrazowej

Nowoczesny aparat cyfrowy RTG trafił do pracowni diagnostyki obrazowej w Szpitalu Powiatowym im. PCK w Nisku. Urządzenie to aparat RTG telekomando Sonialvision G4 z funkcją fluoroskopii wraz z wyposażeniem.

Sprzęt został zakupiony przez niżański szpital, dzięki wsparciu z rezerwy ogólnej Prezesa Rady Ministrów oraz środkom przekazanym przez Powiat Niżański, w ramach zadania pn. „Zakup aparatury i sprzętu medycznego w celu poprawy jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych w Szpitalu im. PCK w Nisku”.

Aparat za przeszło milion złotych

Łączna kwota zakupu aparatu oraz wyposażenia wyniosła 1 249 662 zł, z czego 960 tys. to środki pozyskane z budżetu państwa, 220 tys. to środki Powiatu Niżańskiego, a 69 662 zł to środki SPZZOZ.

– Dziękuję panu ministrowi Rafałowi Weberowi za okazaną pomoc w pozyskaniu środków na zakup sprzętu oraz cieszę się, że niżańska lecznica zrealizowała kolejną inwestycję, która poprawi jakość świadczonych usług zdrowotnych oraz usprawni pracę lekarzy, poprzez szybką diagnozę i skrócenie procesu leczenia pacjentów – mówi starosta niżański Robert Bednarz.

