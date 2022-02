Dwóch piłkarzy dołączyło do kadry 3-ligowej Stali Stalowa Wola. 27-letni Łukasz Kacprzycki i 29-letni Ivan Hladík.

Kacprzycki jest wychowankiem Orła Mrzeżyno, z którego bardzo szybko przeszedł do juniorów Kotwicy Kołobrzeg, a w roku 2009 trafił do Lechii Gdańsk. 27 sierpnia 2012 roku, mając niespełna 18 lat, zadebiutował w Ekstraklasie w meczu wyjazdowym z Pogonią. Zagrał całą pierwszą połowę. Mecz zakończył się zwycięstwem Lechii 2:0. Łącznie w sezonie 2012/12 wystąpił w 12 meczach Ekstraklasy. Przez ostatnie cztery lata występował w Wiśle Puławy, a wcześniej był zawodnikiem Kotwicy Kołobrzeg (2015-2018).

Kacprzycki ma na swoim koncie występy w młodzieżowych reprezentacjach Polski. Do Stali został wypożyczony z Wisły Puławy do 30 czerwca 2022 roku z opcją transferu definitywnego w przypadku awansu „Stalówki” do II ligi.

Drugim nowym piłkarzem w drużynie trenera Berety jest słowacki środkowy obrońca Ivan Hladik (195 cm). Pierwszym jego klubem był MFK Stara Tura. Później występował w Spartaku Myjava, Sparcie Trencin i FC Senica. W 2016 roku podpisał umowę ze Spartakiem Trnava, z którym wywalczył mistrzostwo Słowacji (2018) i Puchar Słowacji (2019). W roku 2018 Spartak Trnava wyeliminował w rundzie kwalifikacyjnej Champions League Legię Warszawa. Hladik w obydwu meczach wchodził na boisko na ostatnie minuty.

W roku 2019 Słowak ponownie świętował zdobycie mistrzostwa kraju, ale tym razem było to mistrzostwo Litwy, zdobyte z Sudavą Marijampol. Z tym klubem wywalczył także Puchar i Superpuchar Litwy w tym samym roku.

Wiosną 2021 roku przeniósł się do Polski, do występującej w Fortuna I lidze Puszczy Niepołomicą. Wystąpił w 28 meczach. 15 stycznia klub rozwiązał z nim umowę, a 18 stycznia podpisał kontrakt ze Stalą. Hladik podobnie jak Kacprzycki, ma w swoim CV występy w młodzieżowych reprezentacjach swojego kraju (U-17, U-18, U-19), w których rozegrał łącznie 27 oficjalnych oraz 6 towarzyskich spotkań.

Ivan Hladik związał się ze Stalą półtorarocznym kontraktem.