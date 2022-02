Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie rozstrzygnął przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania związanego z budową nowego mostu Jodłówce w miejscowości Żabno w gminie Radomyśl nad Sanem. Zadanie powierzono firmie z Wrocławia, która wyceniła zadanie na blisko 544 tys. zł.

Końcem ubiegłego roku PZDW w Rzeszowie ogłosił przetarg na zadanie pn. „Rozbudowa DW nr 856 Antoniów – Radomyśl nad Sanem – Dąbrowa Rzeczycka polegająca na budowie mostu w km 11 + 046 przez rz. Jodłówka w m. Żabno”. W przetargu ofertę złożył tylko jeden wykonawca z Wrocławia, któremu powierzono realizację tego zadania. Oferta opiewa na 543 795, 30 zł.

Kasę na projekt wyłoży województwo

Środki na opracowanie tej dokumentacji zostały zabezpieczone w budżecie województwa podkarpackiego. Zakres robót budowlanych będzie obejmował rozbiórkę starego i budowę nowego mostu oraz rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 856 na odcinkach stanowiących dojazdy do obiektu. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał czas do końca bieżącego roku na przygotowanie projektu.

– Po opracowaniu dokumentacji projektowej będzie można określić dokładny zakres wykonywanych prac, ich harmonogram i koszty. Dalsze decyzje co do realizacji w/w inwestycji będą zależały od możliwości finansowych województwa podkarpackiego – informuje Aldona Gujda, specjalista ds. informacji publicznej z Podkarpackiego Zarządu Dróg Wojewódzkich.

Ograniczenia na moście wprowadzono w 2018 roku

W listopadzie 2018 roku na moście na Jodłówce w Żabnie PZDW wprowadził ograniczenia. Były one konsekwencją szczegółowego przeglądu mostu w wyniku, którego stwierdzono niewłaściwy stan techniczny dźwigarów głównych. Ze względu na zły stan techniczny konstrukcji nośnej obiektu zalecono wprowadzenie ograniczeń nośności do 200 kN (20t), skrajni poziomej do 5 m, prędkości do 40 km/h.