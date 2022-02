Droga z Krzeszowa do Harasiuk doczeka się gruntownej przebudowy. Powiat Niżański otrzymał na tę inwestycję dofinansowanie w wysokości 7,8mln zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Droga z Krzeszowa do Harasiuk z dofinansowaniem

– Powiat Niżański z dofinansowaniem 7,8 mln na przebudowę drogi na odcinku Krzeszów – Harasiuki – poinformował 17 lutego starosta niżański Robert Bednarz. – Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Na liście zadań, które otrzymają wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg znalazł się wniosek złożony przez Powiat Niżański pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1069R od drogi 858 – Krzeszów”.

Poprawią 10 km drogi

Jak wyjaśnia starosta niżański, dzięki pozyskanym środkom do końca roku 2022 uda się przebudować ponad 10 km drogi wraz ze ścieżką pieszo – rowerową i infrastrukturą towarzyszącą.

– Ogromnie cieszę się, że udało się pozyskać środki finansowe z zewnątrz na realizację tej inwestycji. Jest ona ważna zarówno dla gminy Krzeszów i Harasiuki, jak i dla całego Powiatu Niżańskiego. Jest to bardzo kosztowne zadanie i byłoby niemożliwe do zrealizowania gdyby nie środki pozyskane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – wyjaśnia starosta Robert Bednarz. – Serdeczne podziękowanie kieruję do pana ministra Rafała Webera za okazane wsparcie oraz wszystkim pracownikom Wydziału GM i ZDP w Nisku, którzy, jak zawsze, profesjonalnie przygotowali bardzo dobry wniosek.

