17 lutego posłanki Koalicji Obywatelskiej – Joanna Frydrych z Krosna oraz Krystyna Skowrońska z Mielca, wybrały się do Stalowej Woli by skontrolować Fabrykę Maseczek, która miała zostać uruchomiona w ramach programu rządowego „Polskie Szwalnie” w hali ARP przy ulicy Kasprzyckiego. Do kontroli jednak nie doszło.