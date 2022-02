W związku z obchodzonym 22 lutego Dniem Ofiar Przestępstw wzorem lat ubiegłych Ministerstwo Sprawiedliwości koordynuje obchody Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, które odbędą się w dniach 21 do 27 lutego. Obchody mają zwrócić uwagę zwłaszcza na potrzeby ofiar przestępstw oraz przynieść potrzebującym skuteczną pomoc.

– Sąd Rejonowy w Nisku ponownie włączy się w tegoroczną akcję poprzez pełnienie dyżurów przez kuratorów zawodowych w dniach od 21 lutego do 25 lutego. Dyżury będą pełnione w budynku Sądu Rejonowego w Nisku przy placu Wolności od poniedziałku do piątku w godz. od 10 do 12, pokój nr 102, 105 i 109