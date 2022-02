Premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listy zadań powiatowych i gminnych do dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w ramach naboru wniosków na 2022 rok. Sprawdzamy jakie inwestycje w powiecie stalowowolskim otrzymały zewnętrzne wparcie.

Powiat stalowowolski jak i gminy z terenu powiatu stalowowolskiego podobnie jak w latach ubiegłych również i w tym roku składały wnioski o dotację na budowę, przebudowę, modernizację ciągów komunikacyjnych. Część wniosków uzyskała dotację, część trafiła na listę rezerwową. Są też takie wnioski, które w tym rozdaniu nie mogą liczyć na dotację.

Inwestycje na liście podstawowej

Powiat stalowowolski uzyskał wsparcie na przebudowę drogi powiatowej nr 1006R Radomyśl – Skowierzyn w m. Radomyśl n/Sanem. Inwestycja uzyskała 60 proc. dofinansowanie w kwocie 3 873 275 zł

Gmina Stalowa Wola otrzymała dotację na zadanie pn. Rozbudowa wraz z budową nowego odcinka drogi gminnej nr G101032R – ul. Spacerowej oraz przebudowa skrzyżowania z drogą wojewódzką (starodrożem DK77) – ul. Energetyków w Stalowej Woli. Miasto uzyskało 70 proc. dotację w wysokości 8 019 794 zł.

Gmina Radomyśl nad Sanem uzyskała wsparcie na przebudowę dróg wewnętrznych w obrębie Woli Rzeczyckiej i Dąbrowy Rzeczyckiej. 60 proc. dotacja opiewa na 467,4 tys. zł.

Gmina Zaklików uzyskała dotację na zadanie pn. Przebudowa ciągu drogowego dróg gminnych: 101406R Zaklików – Antoniówka w km 0+963 do km 1+820 w miejscowościach Zaklików, Antoniówka (obręb Zdziechowice Drugie) i drogi nr 101411R Łysaków – wieś w km 0+10 do km 0+402 i od km 0+602 do km 0+810 w miejscowości Łysaków. 60 proc. dotacja opiewa na nieco ponad 1 mln zł.

Gmina Zaleszany uzyskała dotację na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Kępie Zaleszańskie. 60 proc. dotacja opiewa na 253 957 tys. zł.

Inwestycje na liście rezerwowej

Na liście rezerwowej, na drugim miejscu znalazło się zadanie dotyczące rozbudowy drogi powiatowej nr 2502 – ul. Dąbrowskiego w Stalowej Woli etap 2 i przebudowa drogi powiatowej nr 2601R ul. Komisji Edukacji Narodowej w Stalowej Woli.

Na gminną listę rezerwową trafiły zadania dotyczące przebudowy drogi gminnej w miejscowości Obojna (gmina Zaleszany) oraz przebudowy dróg gminnych i wewnętrznych w miejscowości Pysznica.