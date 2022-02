Stalowowolski magistrat ogłosił przetarg na zadanie pn. Projekt budowy sali gimnastycznej z zapleczem szatniowo – sanitarnym dla Publicznej Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 7 w Stalowej Woli. Oferty w przetargu można składać do 21 lutego br. Wyłoniony w przetargu wykonawca będzie miał 8 miesięcy na wykonanie projektu.

W ramach zaplanowanego zadania ma powstać budynek sali sportowej wraz z pomieszczeniami towarzyszącymi połączony z budynkiem szkoły za pomocą łącznika. Na terenie działki przeznaczonej pod inwestycję zlokalizowany jest: wodociąg, kanalizacja sanitarna, kanalizacja deszczowa, ciepłociąg, gazociąg, linia energetyczna oraz telekomunikacja.

Wysokość sali ma wynosić minimum 9 metrów, jednoprzestrzenna sala z areną główną ma umożliwić prowadzenie zajęć szkolnych i zawodów sportowych. Ponadto zgodnie z zapisami przetargu w obiekcie powinny znaleźć się boiska do piłki siatkowej, piłki ręcznej, koszykówki, piłki halowej. Sala musi umożliwiać jednoczesne prowadzenie zajęć dla dwóch niezależnych grup, dzielenie sali sportowej na 2 części powinno odbywać się za pomocą zdalnie sterowanej siatki lub kotary. Konieczne będzie także zabezpieczenie oświetlenia (lamp) i okien przed uderzeniem piłką, zabezpieczenie wewnętrznej konstrukcji dachu przed blokowaniem piłek.

Wybrany w drodze przetargu projektant musi wziąć pod uwagę, że projektowana przestrzeń oprócz funkcji sportowej będzie służyła także przeprowadzaniu imprez o charakterze kulturalnym, co wiąże się z koniecznością przygotowania koncepcji widowni na 100 miejsc. W ramach zaplecza mają powstać cztery zespoły szatniowe (przebieralnie dla ćwiczących) z toaletami oraz prysznicami dostępnymi bezpośrednio z przebieralni/szatni, pokój nauczyciela wychowania fizycznego z węzłem sanitarnym, 2 magazyny sprzętu sportowego oddzielnie dla klas 1-3 i klas 4-8, węzeł sanitarny z toaletą dla osób niepełnosprawnych. W budynku ma się pojawić także sala do gimnastyki korekcyjnej, sala do aerobiku oraz pomieszczenia techniczne. Obiekt powinien posiadać niezależne wejście oraz łączyć się z budynkami szkolnymi i być w całości dostępny dla osób niepełnosprawnych.

Miasto oczekuje od wykonawcy zaprojektowania nowoczesnego obiektu oszczędnego w eksploatacji, którego architektura będzie korespondować z sąsiadującymi budynkami. A także zaprojektowania remontu/modernizacji pomieszczeń zaplecza szatniowo-sanitarnego przy istniejącej sali gimnastycznej, stworzenia bieżni prostej – 2 lub 4 torowej o długości nie mniejszej niż 60 m, zlokalizowanej wzdłuż istniejącego boiska, opracowania projektu przeniesienia istniejącego placu zabaw w nową lokalizację oraz opracowanie projektu zagospodarowania zieleni obejmującego cały obszar działki, w tym obecny plac apelowy.